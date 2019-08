La cancelación de Luis y Pedro Pastor divide a Villacís y el PP en Madrid

La cancelación de los cantautores Luis y Pedro Pastor ha provocado la primera división clara en el Gobierno de coalición que encabeza José Luis Martínez-Almeida (PP) al desmarcarse la vicealcaldesa Begoña Villacís, de Cs, de la decisión tomada por una concejal de distrito del PP, Loreto Sordo.

Este concierto, programado por el anterior Gobierno municipal, iba a celebrarse el próximo 8 de septiembre en Aravaca hasta que la responsable del distrito decidió cancelarlo aludiendo a diferencias artísticas, aunque los artistas cancelados y la oposición lo consideraron un acto de censura ideológica.

Villacís no habló ayer de censura, pero sí dijo que no estaba de acuerdo con lo ocurrido y que una situación así no se habría dado en los nueve distritos que gestiona Ciudadanos. Se trata de la primera diferencia de criterio clara que tiene con el PP tras cincuenta días de Gobierno.

Hasta ahora el otro punto de choque ha sido Madrid Central, un área que el PP quería revertir pero que se comprometió a reconvertir para suscribir el acuerdo de Ciudadanos, que pide "mejorar" una zona que para el PP es un "fracaso".

El encargado de diseñar la reforma de este área, que tiene que ser aprobada por mayoría en el pleno, es un edil del PP, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, como también es del PP el concejal presidente del distrito Centro, José Fernández.

Unos y otros aluden a que les une un pacto de investidura, pero Cs se abstuvo en una proposición de Más Madrid para comprometerse ante la Comisión Europea a mantener la zona de bajas emisiones y el PP votó en contra.

Tampoco compartieron criterio respecto a la retirada de las pancartas contra la violencia machista en las Juntas de Distrito, que en el anterior mandato recibieron el apoyo unánime de los plenos distritales pero que con el cambio de Gobierno desaparecieron de los distritos de los 'populares', no así de los de Ciudadanos.

Pese a estas divisiones, en los 50 días del Gobierno municipal la tónica ha sido la unidad, también a la hora de ponerle rostro a los cambios en la capital, ya que el alcalde y la vicealcaldesa han comparecido juntos para anunciar, por ejemplo, la votación de la Operación Chamartín.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en Madrid, Pepu Hernández, ha señalado este lunes que hay dos equipos "compitiendo" en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por ver quien "tiene más Vox en su toma de decisiones", además le ha dicho a Villacís que "más le valdría" haberse "desmarcado antes del apoyo de Vox".