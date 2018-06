Pepe Álvarez se pregunta si Huerta sólo discrepó con Hacienda o hubo fraude

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha emplazado hoy a conocer detalles de lo sucedido con el ministro de Cultura, Màxim Huerta, para determinar supuestas responsabilidades, pero ha diferenciado entre discrepar con Hacienda y cometer un fraude fiscal de manera consciente.

Álvarez y el líder de CC.OO, Unai Sordo, han sido preguntados por los periodistas por la situación de Huerta en su comparecencia tras la reunión que han mantenido los representantes de los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al plantearle si debería dimitir el ministro de Cultura, el dirigente de UGT ha señalado que en las próximas horas se irán conociendo detalles de su caso para determinar qué ha ocurrido realmente.

No obstante, ha reivindicado que los ciudadanos puedan tener litigios con Hacienda si discrepan sobre sus cargas fiscales.

"No sé si lo del ministro de Cultura está en ese contexto o en el de fraude fiscal, que no es lo mismo. No es lo mismo discrepar con Hacienda porque hay una manera de interpretar la legislación o que haya hecho fraude fiscal de manera consciente", ha precisado.

Por su parte, Sordo se ha limitado a resaltar que no tiene información suficiente sobre el caso del ministro y, por ello, no se iba a pronunciar.