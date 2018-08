La ópera barroca llega a Peralada con "Rinaldo" y "Acis y Galatea" de Händel

El festival de música de Peralada (Girona) ha presentado hoy dos de las óperas que abrirán la etapa barroca del festival, "Rinaldo" y "Acis y Galatea", ambas de Händel, que se podrán ver en versión concierto el 2 y del 8 de agosto, respectivamente.

"El barroco será el hilo conductor de esta semana, en la que la ópera será protagonista con la representación de "Rinaldo", "La Flauta Mágica" y "Acis y Galatea"", ha declarado hoy el director artístico del festival, Oriol Aguilà.

"Esto posiciona una vez más a Peralada como festival de referencia en el género lírico", ha asegurado su director, que también señala que es de destacar su importancia como fuerte promotor de la "ópera de bolsillo o 'pocket opera'", el género en pequeño formato.

La ópera "Rinaldo" en su versión de 1731, protagonizada por el contratenor Xavier Sabata, que se encarga también de la dirección escénica, y con dirección musical de Dani Espasa, se estrenará por primera vez en Cataluña y contará con la soprano catalana Núria Rial en el papel de Almirena.

Sabata, que además es artista residente en esta edición del festival, ha definido hoy el estilo desde el que han trabajado la obra en su versión concierto como "elegante", a la vez que "irreverente".

Asimismo, Espasa ha afirmado que en este concierto contarán con 23 músicos, "una orquesta bastante nutrida que ocupará un espacio importante y que gracias a la buena acústica con la que contaremos, hasta el último espectador de la última fila podrá escuchar a la perfección".

Por su parte, "Acis y Galatea", una mascarada en un acto protagonizada por Roger Padullés y Lucía Martín-Carton, tomará forma en el claustro del Carme en una versión que, según sus directores, contaba con la dificultad añadida de buscar "un sentido dramatúrgico" al montaje.

Así, su director musical, el italiano Fausto Nardi, ha asegurado que con esta pieza se enfrentan a una obra "particular", ya que no es "una ópera al uso, ni tampoco un oratorio o serenata, sino que en la partitura no está especificada la forma de esta composición".

Rafael R. Villalobos, director y diseñador del vestuario de la pieza, ha incidido en la importancia que otorga Händel a "musicalizar la naturaleza" en el intento de reproducir sonidos "como el canto de los pájaros", por lo que han asumido el "reto" de "reproducir esa naturaleza en un espacio aséptico como el claustro".

Sabata y Villalobos participarán juntos en el espectáculo "El Bis, una nit de Cabaret" como intérprete y director de escena, bajo la dirección musical de Espasa, una obra que se estrenará el 12 de agosto en un nuevo escenario situado en una de las terrazas del Hotel Peralada Wine Spa & Golf, con motivo de los 25 años del Golf de Peralada.