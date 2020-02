Pérez Biscayart: multitalento, políglota y emotivo profesor de farsi "fake"

El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart impactó este sábado en la Berlinale con su políglota personaje de "Persian Lessons", un judío que se hace pasar por persa para salvarse del Holocausto, en un filme que en la capital alemana desató emociones, más allá de lo cinematográfico.

Un día después de entrar en la competición del festival a través de "El Prófugo", la película dirigida por su compatriota Natalia Meta, Pérez Biscayart volvió a comparecer ante los medios del festival. En lugar de su seductor afinador de órganos que interpreta en el filme argentino, en "Persian Lessons" da vida a un deportado belga.

Su personaje saltará del francés inicial al alemán, ya en el campo de concentración en que queda confinado. Y, de ahí, a alternarlo con un farsi que va inventando sobre la marcha, tras hacerse pasar por persa para salvarse de la ejecución.

"No sé cómo lo conseguí. Simplemente lo hice. Me gusta interpretar en distintas lenguas. Esta película me brindó una oportunidad especial de hacer esto y, además, de soltar emociones", explicó, en impecable inglés, el protagonista del filme dirigido por Vadim Perelman.

"Es un fenómeno. En cuestión de minutos era capaz de reproducir la fonética alemana o francesa. Así se explica que también fuera capaz de inventarse el farsi 'fake' con que engaña a mi personaje", apuntó su compañero de rodaje, el alemán Lars Eidinger.

El actor porteño es el judío que se gana la confianza del oficial y cocinero del campo nazi -Eidinger-, convencido de que aprenderá farsi gracias a ese preso. A éste le corresponderá inventarse y memorizar a diario palabras nuevas, surgidas del listado de presos que él mismo va registrando.

La monstruosidad del campo de confinados, las ejecuciones, el fanático sadismo de soldados y oficiales nazis, hombres o mujeres, conviven en el filme con el vínculo que se establece entre ambos. Nunca llegará a ser de confianza, sino más bien de necesidad mutua.

Pérez Biscayart dejó así, en apenas 24 horas, prueba de su versatilidad, dentro y fuera de la competición por los premios. Eidinger, un actor casi en nómina de la Berlinale, estará la próxima semana en la competición con la película "Schwesterlein", una de las dos representantes del cine anfitrión en la lucha por los Osos.

LÁGRIMAS POR LAS VÍCTIMAS DEL RACISMO ACTUAL

"Persian Lessons", la película presentada este sábado, estaba predestinada a desatar emociones en Berlín. No sólo por la historia que cuenta, sino por la sacudida vivida esta semana en Alemania por el doble atentado de un fanático ultraderechista en Hanau.

"Vivimos en una sociedad envenenada por el racismo", dijo, entre lágrimas y con la voz entrecortada, Eidinger. Parafraseó así a la canciller Angela Merkel, quien condenó el atentado como exponente del "veneno del odio" presente en la sociedad alemana.

El autor del ataque, un alemán de 43 años, se lanzó la noche del miércoles a jueves contra dos bares frecuentados por clientes de origen inmigrante. Allí asesinó a nueve personas y, ya en su casa, también a su madre, para acabar suicidándose.

Esta 70 edición de la Berlinale se abrió al día siguiente del ataque con un estremecedor minuto de silencio en medio de la gala inaugural y el primer desfile de estrellas sobre su alfombra roja.

El festival recordó así a ésas y a todas las víctimas -unas 200 desde 1990, según los registros policiales- de la violencia ultraderechista, en un país que debería haber aprendido las lecciones de su monstruosa historia reciente.

Gemma Casadevall