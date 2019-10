Pérez-Reverte, Belli y Padura estarán en la próxima Feria del Libro de Miami

El español Arturo Pérez-Reverte, la nicaragüense Gioconda Belli y el cubano Leonardo Padura son algunos de los escritores que se darán cita en la próxima Feria del Libro de Miami, que se realizará entre los días 17 y 24 de noviembre, informó este martes la organización.

La trigésima sexta edición de la que es señalada como la mayor feria de libros en español de EEUU contará este año con la presencia de escritores contemporáneos en español de por lo menos 14 países de hispanoamérica, quienes serán parte del Programa de Autores Iberoamericanos, según un comunicado del Miami Dade College (MDC), organizadores de la cita literaria.

En la sesión inaugural de la feria, que se desarrollará en el centro de la ciudad, participará la escritora Gioconda Belli, autora de novelas, libros de poesía y cuentos para niños, quien presentará su más reciente publicación "Las fiebres de la memoria".

Por su parte, el español Pérez-Reverte será el encargado de cerrar el evento el domingo 24 con una charla en la que presentará su más reciente novela, "Sidi", que recrea los meses en los que Rodrigo Díaz de Vivar comenzó a forjar la leyenda del Cid Campeador.

Días antes, el narrador, guionista y periodista cubano Leonardo Padura, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, llega a la cita libresca de Miami con "La transparencia del tiempo" bajo el brazo y nuevamente con el detective Mario Conde como protagonista.

El argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de novela 2019; el venezolano Rodrigo Blanco Calderón, quien obtuvo el III Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa; el también argentino Guillermo Martínez, que se hizo con el Nadal 2019; el cubanoamericano Enrique del Risco, que recibió el XX Premio Unicaja de novela, serán otros de los invitados a la edición de este año.

A ellos se sumarán la cubanoamericana Daína Chaviano, la española Julia Navarro, los mexicanos Juan Villoro y Antonio Ortuño, los argentinos Pedro Mairal y Hernán Vera Álvarez, el chileno José Ignacio Valenzuela, el peruano Raúl Tola y la venezolana Jacqueline Goldberg, entre otros.

"Miami es el hogar de una comunidad muy diversa de latinoamericanos y españoles; nuestra Feria es el lugar perfecto para que todos se reúnan y conecten entre sí", dijo Lissette Méndez, directora de programas de la Feria del Libro de Miami, en declaraciones recogidas en el comunicado.

Un día antes del cierre, el sábado 23, The Jorge M. Pérez Family Foundation presentará "Isla en la luz / Island in the Light", obra que congrega a "treinta prominentes escritores cubanos a inspirarse en las obras de treinta y cinco reconocidos artistas", según la nota de prensa.

La iniciativa deja como resultado "un diálogo en el que subyace la energía y la potencia del arte cubano contemporáneo".

La feria, que cuenta con el patrocinio entre otros de la John and James L. Knight Foundation, realizará su tradicional feria callejera entre los días 22 y 24 en el recinto Wolfson del MDC, con participación de unos 250 sellos editoriales y la realización de varias actividades para todo tipo público infantil y adulto.