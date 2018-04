Periodistas y políticos ensalzan la rigurosidad e innovación de Erquicia

Periodistas y políticos despiden hoy a Pedro Erquicia, informador que ha fallecido hoy en Madrid a los 75 años, ensalzando su trabajo pionero en la televisión al frente de "Informe Semanal" y "Documentos TV", y su periodismo riguroso, libre e incluso incómodo.

El actual director y presentador de "Informe Semanal", Jenaro Castro, ha alabado en declaraciones a Efe el trabajo pionero de Erquicia no sólo al frente del programa de reportajes, también como corresponsal en Nueva York, durante 18 años en "Documentos TV" y como director de los servicios informativos de TVE.

"La pérdida de Pedro supone una pérdida no sólo para TVE, sino para la televisión de este país. En el mundo del periodismo era un top, una persona a la que tenemos que rendir homenaje y a la que tenemos que recordar como ejemplo", ha sostenido.

La periodista Rosa María Mateo, en un comunicado de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, ha destacado que "sentía por Pedro un gran cariño y respeto profesional".

"A él se lo debo todo. Me llamó para presentar Informe Semanal y me hizo ser lo que soy. Es una de las personas que más sabía de televisión en este país donde desgraciadamente el reconocimiento a la excelencia y veteranía no existe", ha declarado mateo.

"Hizo el programa informativo más emblemático de TVE. Tenía visión para escoger equipos y nunca tuvo miedo de tener a su lado gente brillante", ha añadido.

La informadora Alicia Gómez Montano, que dirigió "Informe Semanal" entre 2004 y 2012, ha explicado a Efe que Erquicia instauró en el "momento oportuno" una "manera moderna" de hacer periodismo, "más libre, mejor y más incómodo" en una sociedad "un poco pacata y de baja intensidad democrática".

Gómez Montano ha indicado que el periodista era "exigente y muy perfeccionista", sembró el germen de unos equipos de reporteros muy especializados: "'Informe Semanal' fue el programa donde más se cuidó y se mimó ese género maravilloso que es el reportaje".

"Pedro Erquicia fue uno de los grandes periodistas de la Transición. Trabajó desde el primer momento, junto con otros destacados profesionales, por la consolidación de la democracia mediante la defensa del ejercicio libre del periodismo", ha encomiado en declaraciones a Efe el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez.

Desde la FAPE se ha hecho hincapié en que Erquicia "contribuyó de manera decisiva a que los españoles pudieran conocer la evolución de un mundo en conflicto y en permanente cambio y la transformación de España en una sociedad abierta y plural".

Por su parte, el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, Manuel Campo Vidal, ha incidido en que ha sido "uno de los grandes de la televisión española".

Campo Vidal ha insistido a Efe en el relevante papel de Erquicia en el mundo periodístico no sólo delante de las cámaras, también en las tertulias que organizaba en su casa: "Pasó a una posición más discreta y con muchísima dignidad siguió favoreciendo la comunicación y el diálogo entre periodistas".

El periodista Fernando Ónega ha destacado: "Pedro ha sido el gran maestro del periodismo informativo en este país en televisión. Es el hombre que inventó más formatos de televisión y merecerá siempre reconocimiento por su gran capacidad creativa".

En el comunicado de la Academia de TV, Ónega ha asegurado que Erquicia trató de buscar siempre "lo que había más allá de la noticia, lo que en aquellos tiempos del nacimiento de 'Informe Semanal' fue absolutamente revolucionario".

José Oneto ha resaltado a Efe la defensa que hizo de la televisión pública: "Tuvo la oportunidad de irse a la privada y no quiso, era como los médicos que creen en la medicina pública".

"Forma parte de la historia de la televisión. Perteneció a una generación que hizo una televisión más moderna, atrevida. Vivió etapas claves en TVE, sobre todo el golpe de estado del 23F", ha recalcado.

Oneto ha destacado además que Erqucia fue el hombre "que hizo de puente para que el entonces príncipe Felipe conociera a doña Letizia en una cena en su casa".

Su amiga Pilar Cernuda ha querido destacar, sobre todo, que era "una persona excepcional, un gran compañero, amigo de sus amigos" y ha afirmado que la noticia de su muerte ha dejado "conmocionados" a sus allegados.

"Con él se derrumba una forma de hacer periodismo. 'Informe Semanal' fue su gran logro y su gran orgullo. Era un hombre de televisión, de una generación de gente muy excepcional", ha añadido Cernuda a Efe.

En Twitter, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado de Erquicia que fue un "pionero" que abrió caminos de la comunicación en España con un "periodismo reposado, riguroso, que informaba e invitaba a la reflexión en un país que despertaba a la libertad de prensa".

Desde el PP, su coordinador general, Martínez Maíllo ha elogiado también en la red social que fue un "gran profesional, brillante comunicador y referente en el periodismo español" y ha enviado su cariño a la familia y a los compañeros de profesión.

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), su presidenta, Victoria Prego, ha subrayado a Efe que Erquicia fue "un periodista importantísimo en su época" que contribuyó a "elevar la calidad de TVE con programas de muy alta calidad" y se rodeó de "gente muy profesional y con muchísimo talento".

El actor José Corbacho, que ha calificado al periodista de "gran profesional y mejor persona", ha recordado en Twitter que Erquicia le hizo saber que "se reía un montón" con las parodias que hacían de él en el programa "Homo Zapping".

Por su parte, la periodista de deportes Olga Viza ha rememorado a Efe que conoció al impulsor de "Informe Semanal" cuando llegó, siendo una "pipiola", a Prado del Rey: "Era un programa que yo devoraba y tuve la sensación de conocer a alguien muy importante, a un referente".