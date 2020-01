Pertegaz reúne al mundo de la moda y la política en su esperado estreno

El desfile más esperado del día, Pertegaz, ha conseguido reunir en la primera fila a un numeroso grupo de personajes populares, muchos de ellos vinculados al mundo de la moda y otros a la política, ya que el lugar elegido fue la cúpula del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid.

El debut de Jorge Vázquez como director creativo de la emblemática firma Pertegaz ha conseguido una expectación que hacía tiempo que no se percibía en el ambiente. Compañeros de profesión como Elena Benarroch o Ángel Schlesser no dudaron en aplaudir al final del desfile que no decepcionó a nadie.

La esposa del líder del PP, Isabel Torres, ha ocupado la primera fila de la pasarela y emocionada ha contado a Efe que Jorge Vázquez fue quien le confeccionó su vestido de novia. "Le conozco desde hace once años y le considero un amigo", una presencia que es un apoyo más a la nueva andadura del diseñador.

Modelos como Laura Sánchez o Nieves Álvarez no han querido perderse ninguno de los detalles de esta primera colección. La actriz María Barranco tampoco quiso eludir la cita, no en vano ella lució un magnífico Pertegaz en la última ceremonia de los Premios Goya. Tampoco faltó la presentadora Jose Toledo o la duquesa Fernandina.

La actriz Marta Hazas una "apasionada" de la moda compartió confidencias con su compañero de reparto en "Velvet" Diego Martín. Muy cerca de ellos Boris Izaguirre, un dandy en todas sus apariciones, tomó buena nota de los diseños que la firma presenta por primera vez en la pasarela madrileña.

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Andrea Levy, concejal de Cultura y Turismo de Madrid, fueron algunos de los representantes de la política municipal que estuvieron también presentes.