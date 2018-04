La feria Perú Moda reunirá a un millar de compradores internacionales en Lima

La feria y rueda de negocios Perú Moda y Perú Moda Deco 2018 reunirá en Lima a un millar de compradores internacionales para conocer la oferta de 250 exportadores de confecciones, artesanía y decoración, del 25 al 27 de este mes, según anunció hoy la oficina estatal Promperú.

En su vigésima primera edición, Perú Moda recibirá a delegaciones de compradores de Estados Unidos (33 %), Brasil (13 %), Argentina (6 %), Chile (6 %), entre otros, con la expectativa de superar los 108 millones de dólares en negocios pactados el año pasado.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) citó entre los compradores invitados a las empresas Liverpool de México, La Martina de Argentina, Macron de Italia, Johnny Was y Frame La Brands de Estados Unidos, entre otros.

En tanto, los expositores peruanos son grandes compañías de confecciones y decoración, así como 149 pequeñas y medianas empresas de las regiones de Arequipa, Cusco, Ayacucho, Junín, Puno, Piura, La Libertad, Huancavelica y Abancay.

Precisamente, durante el Perú Moda se premiará a los ganadores del VIII Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana: Innovación en la Artesanía dirigida a la industria de confecciones.

En esta versión, la feria lanzará el nuevo concepto 'Believe to be amazed' ("Cree para sorprenderte") para llamar la atención del público con nuevas tendencias y diseños innovadores, adelantó Promperú.

Durante el evento se realizarán los foros especializados en Moda Sostenible, Mercado e Innovación, organizados junto con la Alianza del Pacífico.

Igualmente, catorce integrantes de la Alianza de Diseñadores del Perú participarán en la pasarela de Perú Moda y en las ruedas de negocios.

La feria anual es organizada por Promperú con el apoyo de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Relaciones Exteriores, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Exportaciones del Perú, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.