La brasileña Petra Costa en los Óscar: "Representamos a América Latina"

La directora brasileña Petra Costa, que opta esta noche en los Óscar al galardón de mejor documental por "The Edge of Democracy", subrayó en declaraciones a Efe su orgullo por llevar en esta gala la bandera de Latinoamérica.

"Me encuentro muy emocionada. Con mucho honor de estar acá representando a América Latina: somos la única película de América Latina nominada este año", recordó Costa sobre la alfombra roja.

El documental político "The Edge of Democracy", que se estrenó en Sundance y que ha distribuido Netflix, se enfrentará hoy por el Óscar a "American Factory", "The Cave", "Honeyland" y "For Sama".

La cinta de Costa es un afilado y tenebroso retrato de Brasil, con el hundimiento de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El filme radiografía las amenazas antidemocráticas que afectan al país suramericano y a muchos otros rincones del planeta.

"Es esencial. Creo que las narrativas hacen nuestro subconsciente. Creo que estamos tardando en percibir el momento de urgencia climática y urgencia humana que estamos todos viviendo afirmó.

El viaje de la realizadora y de "The Edge of Democracy" hasta los Óscar no ha sido nada sencillo: esta semana, Bolsonaro criticó a Costa calificándola de "activista anti-Brasil" y la acusó de estar "difamando la imagen del país en el exterior con una serie de 'fake news'".

Pero la cineasta se enfocó hoy en lo positivo y resaltó el gran respaldo que ha recibido.

"Mucho apoyo. Ha sido impresionante la solidaridad de Brasil, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo... Han sido muchos gestos de mucha compasión", apuntó.