Philip Glass: "La música viene de los sueños y es un lugar donde vivir"

Once conciertos componen el programa que dedica el Palau de la Música al estadounidense Philip Glass, un mito viviente de la música que este lunes ha aterrizado en Barcelona recién llegado "del mundo de la música y de los sueños" donde vive la mayor parte del tiempo, según ha reconocido en rueda de prensa.

El músico y compositor de 82 años interpretará en el templo modernista sus obras "Mad rush" y "Closing", en un recital en el que los pianistas Maki Namekawa y Anton Batagov tocarán extractos de las piezas "Mishima" y "Distant figure, passacaglia para piano", "Etudes #7" y "Stokes".

"Es un concierto con composiciones de diferentes periodos que será una buena fotografía del progreso de mi música", ha dicho el compositor estadounidense, considerado uno de los padres del minimalismo, una etiqueta en la que él rehúsa encuadrarse.

Abrirá el concierto el Orfeó Català, dirigido por Simon Halsey, con "Vessels", una pieza de Glass para coro y piano con arreglos de Albert Guinovart, que será el pianista.

"He compuesto mucho para piano -ha señalado- y me encanta ver como otros pianistas se acercan a mis obras. Muchos de ellos las interpretan mejor que yo y, además, escucharles me permite apreciar la creatividad profunda del intérprete".

En su opinión, los músicos viven en dos mundos: "El ordinario y el de la música, que viene de los sueños, y en la que viven todos los que crean. En ese mundo hay una verdad muy profunda".

En este "lugar" en que reside la creatividad "el tiempo pasa de otra manera y puedes estar horas allí sin darte cuenta", algo que le pasa cada vez más.

"Cada vez compongo más despacio y, sin embargo, cada vez escribo más música", ha revelado, algo que se traduce en nuevas partituras que dan fe de lo fructífero de su actual momento creativo.

El pasado mes de enero, la Filarmónica de los Ángeles presentó el estreno mundial de "Symphony núm.12", basada en el álbum "Lodges" de David Bowie, y tres sinfonías basadas en la "Trilogía de Berlín" del mismo Bowie.

Además, este mismo año ha escrito una partitura original para "King Lear" en Broadway y está trabajando en "Tao of Glass", una obra teatral dirigida por Phelim McDermott que se estrenará en el Festival Internacional de Manchester este mes de julio.

Glass continúa interpretando conciertos de piano y de música de cámara con músicos de renombre mundial, además de presentarse habitualmente con la Philip Glass Ensemble.

"Mi inspiración viene ahora más de la pintura que de la música -ha explicado-. Muchas veces trabajo en talleres de pintores donde estoy a gusto porque puedo ver su disciplina, su fuerza y su visión y no temen que les robe ideas".

"Me he separado bastante de las instituciones musicales. Nos ignoramos mutuamente y nos va bien así", ha añadido.

Philip Glass es el compositor invitado de la temporada 2018-2019 del Palau de la Música y dentro del ciclo de conciertos programados destaca el que Suzanne Vega ofrecerá el próximo 27 de mayo.

"He trabajado a partir de poemas o textos de diferentes artistas, como Suzanne Vega, David Byrne y Paul Simon, y me resulta muy interesante componer a partir de ideas de otros", ha señalado Glass.

Suzanne Vega, junto a Collegium Vocale Gent e Ictus Ensemble, interpretará "Einstein on the beach", una pieza de la que su autor ha dicho que "no fue el principio de un cambio, sino el final de un periodo", "no cambio el panorama musical" y "no habla de futuro, sino de pasado", aunque reconoce que cuando la escucha, más de 40 años después de haberla compuesto, observa que "la energía continúa allí", como la del propio Glass, que habita en el mundo de la creación con más intensidad que nunca.