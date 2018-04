Phyllis Zatlin recupera sus "memorias" del teatro español

Phyllis Zatlin (1938), la gran difusora del teatro español contemporáneo en Estados Unidos, está en un momento de su vida que responde a todo "si Dios quiere" porque en los últimos 20 años ha perdido a muchos amigos, la mayoría de ellos de las artes escénicas, a los que ha querido dedicar su último libro.

Zatlin presenta hoy en la SGAE "Memorias de amistades en España y Francia" (Ediciones Obliuas y Estreno Studies), la traducción que José Sánchez Company, uno de sus alumnos en Estados Unidos, ha hecho de "Writers to Remember. Memoirs of Friendships in Spain and France" (2015).

Acompañada de Sánchez, José Luis Alonso de Santos, Ignacio del Moral e Iztiar Pascual, Zatlin tiene pensado recordar en la presentación a los autores de teatro a los que ha conocido en su vida: "si no les tuviera a ellos y no hubiera tenido a mis alumnos, no tendría amigos", asegura la norteamericana en una entrevista con EFE.

Llegó el pasado domingo a Madrid en compañía de su hijo y de su nieto de 13 años después de tres años ausente del país.

Le ha chocado "mucho" encontrarse el Retiro cerrado y que "llueva tanto" pero está encantada con la ciudad y "con lo que le espera" en la SGAE, donde hace ya 20 años le dieron un homenaje que no olvida: "lo triste es que cada año hay menos amigos vivos de aquellos que estuvieron entonces", lamenta.

Confiesa que cuando hace 20 años se dio cuenta de que sus amigos "se iban" se propuso conocer a gente más joven que ella y ahí entraron en su vida personas como los dramaturgos Juan Mayorga, Antonio Onetti o Paloma Pedrero, algunos de los protagonistas de una obra sobre teatro español alternativo que hizo para una editorial canadiense.

La profesora y traductora, especialista en narrativa de mujeres, empezó a estudiar el teatro español contemporáneo cuando era universitaria y decidió dedicar su tesis doctoral a la comedia.

En 1961 empezó a viajar a España y en 1973 se convirtió "en una costumbre" que repetía todos los años: "poco a poco empecé a hablar con los autores y las autoras y Paco Nieva me dijo un día, allá por 1985, que por qué no escribía un libro sobre lo que sabía sobre ellos".

"Cuando me jubilé -es profesora emérita de Rutgers, la universidad del estado de Nueva Jersey- pensé 'y por qué no' y decidí sentarme para sacar recuerdos de mi cabeza, no de una biblioteca, tratando de recobrar 'memorias'", detalla.

Esta doctora en Lenguas románicas, autora de estudios monográficos sobre Jaime Salom, Víctor Ruiz Iriarte y Elena Quiroga, entre otros y traductora de autores como Cristina Fernández Cubas, opina que traducir es "interesantísimo" pero "muy complicado" y no entiende "cómo hay personas que pueden hacerlo como si estuvieran pasando el texto a máquina", se admira.

Se encuentra bien, no le duele ni la espalda ni las piernas y "tiene bien la cabeza", pero su vida ha cambiado radicalmente en los últimos años porque su marido sí está enfermo y tuvo que vender su casa en Nueva Jersey y trasladarse a Wisconsin, al borde del lago Michigan.

"Otros años mi marido me ha acompañado en mi viaje a España pero creo que nunca volverá. Me encuentro bien y tengo que aprovechar pero ahora los viajes requieren mucha preparación previa y ya no los voy a hacer nunca más sola porque a ciertas edades se corren riesgo. A mi edad hay que mirar a la derecha izquierda antes de cruzar, en todos los sentidos", añade riéndose.