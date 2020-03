Picasso íntimo, "Querido Picasso"

Cuando Picasso le preguntó a su biógrafo Josep Palau i Fabre "¿A quién más has conocido?", éste le contestó: "A Lorca y a Artaud", y después siguieron la charla como si tal cosa, una más de las muchas conversaciones que sostuvieron y que Palau recogió en su testimonial e intimista "Querido Picasso".

La conversación de aquel día, 15 de marzo de 1972, se extendió un poco más porque el genio malagueño quiso saber si su biógrafo, con el que compartió tantas reuniones y tertulias como quedan reflejadas en "Querido Picasso" (Galaxia Gutenberg), había conocido también a Dalí.

--No, no lo conozco, no me interesa conocerlo.

Y añadió para sus lectores: "Es la pura verdad y a ella me he mantenido fiel (...) Pero tanto o más que por su postura política, Dalí me repugnó el día en que leí unas declaraciones suyas en la revista 'Arts' de París, hacia 1958, cuando al preguntarle qué había pensado al conocer el asesinato de Lorca, contestó: "'¡Olé!' Añadiendo, más o menos, el siguiente juicio: 'Como estaba enamorado de mí, así me desembaracé de él'".

OBRAS FALSAS

Picasso siempre fue generoso con Palau y era habitual que en aquellas visitas le regalara dibujos, le dedicara libros, folletos y publicaciones de toda índole que rubricaba junto a dedicatorias y dibujos de todo tipo, hasta conformar una colección que se conserva en la Fundación Palau y Fabré y que se reproducen en su totalidad en este libro, en edición de Julià Guillamon.

A Picasso le molestaba que su obra se empleara como mera inversión o especulación económica, cosa que Palau pudo comprobar el día que le mostró un libro en el que, veinte años antes, Picasso le había hecho un dibujo firmado. Aquello le complació tanto que volvió la página y le "regaló" otro dibujo junto a la leyenda "Y aquí otra vez", y al devolverle el ejemplar le dijo con humor: "Y ahora vuelve a traérmelo dentro de veinte años más".

En ocasiones, Palau llevaba, para que Picasso las certificara o las descartara como falsas, obras de coleccionistas españoles y, en una ocasión en que descubrió una firma suya falsificada, le regaló a Fabré un autógrafo junto a un dibujo diciéndole: "Que imiten esto".

LA FIRMA DE VELÁZQUEZ

Sobre la importancia de sus firmas, Palau llegó a sugerir a Picasso que reuniera todas las suyas en un volumen, a lo que el pintor respondió: "Al fin y al cabo, lo que hace un pintor en un cuadro no es otra cosa que firmar. Cuando Velázquez realiza un trazo, cuando da un golpe de pincel en la nariz de una de las meninas, continúa firmando".

Autor de una biografía monumental de Picasso en cuatro volúmenes, Palau i Fabre, uno de los grandes expertos en la obra del malagueño, lo visitó con frecuencia durante casi treinta años en busca de datos biográficos, para contrastar fechas, lugares y acontecimientos con los que completar su obra.

De todas aquellos encuentros fue llevando anotaciones que, con el tiempo, se convirtieron en un diario que acabaron conformando las páginas de "Querido Picasso", una obra que dice tanto del carácter y de la personalidad del genio como del propio Palau, por quien Picasso siempre sintió confianza, hasta el punto de motejarlo como "El velludo".

Estas páginas son también reflejo de las relaciones familiares del artista, de sus hábitos de trabajo --trabajaba siempre, rara fue la ocasión en la que Palau no lo sorprendió manos a la obra, en la que a veces seguía inmerso aún atendiendo a las visitas--, de sus cambios de humor, de sus gustos y predilecciones, de sus manías y aficiones, como por ejemplo los toros: A la cicatriz que le dejó una intervención quirúrgica le decía "La corná".

PICASSOS EN LA BASURA

Palau da fe de la mucha obra que Picasso desechaba: "Muy a menudo me quedo a trabajar hasta las tres o las cuatro de la mañana. Hago cosas y más cosas, y después no me gustan y lo rompo todo", le confesó un día, mientras que en otra ocasión, ya al final de su vida, fue testigo de la afición que le cobró a los "rotrings", que utilizaba sobre todo para dibujar culos femeninos.

En las tertulias, el pintor evocaba recuerdos como cuando en la Barcelona de su juventud pagaba un plato de sopa con un dibujo, o aquella vez que fue al circo con el escultor Manolo Hugué y, ante el espectáculo de los trapecistas, éste exclamó: "¿Cuántas cosas que se hacen para no trabajar!"

Sobre el carácter de Picasso, una anotación del 6 de octubre de 1966, cuando Palau le pregunta al artista si asistirá a la gran retrospectiva sobre su obra que se celebraría simultáneamente en tres museos de París y, como vio que dudaba en la respuesta, el biógrafo le hizo ver que su presencia ya había sido anunciada de manera oficial, lo que le hizo contestar: "Entonces es seguro que no iré".

Palau concluye su libro con un broche de orgullo al referir una reunión con Michel Leiris y su esposa, la cual le preguntó a Picasso que de todos los que escribían sobre su obra "¿quién cree que lo hace con mayor acierto, quién es aquel en quien usted confía más?", a lo que el pintor contestó lacónico: "Palau".

Alfredo Valenzuela