Pilar Adón mete el bisturí en las relaciones de dependencia con "Las ordenes"

Pilar Adón se ha convertido en unas de las escritoras más reconocidas y valoradas por su profundo amor a la palabra y su intensidad temática, y tras su exitosa novela "Las efímeras" o los relatos de "La vida sumergida" regresa a la poesía con "Las órdenes", donde sin tapujos habla de las dependencias.

Un libro, editado por La Bella Varsovia, en el que Pilar Adón (Madrid, 1971) da un paso más, según ella misma explica a Efe y "mete el cuchillo en la carne", "sin disfraz" para poner la lupa en las relaciones de dependencia.

La primera parte del libro se para en las dependencias madre e hija y al revés; la segunda se centra en los cuidados personales, en los cuidados que debe prestar una hija a un padre por una enfermedad, y en la tercera y última en la propias dependencia de la autora con la literatura, donde Adón habla de su dependencia de los libros para vivir y de algunos de sus autores de referencia.

"Tengo una dependencia de los libros diaria, continua y autoalimentada. Toda mi vida gira en torno al libro. Escribo, edito, traduzco, vivo con un editor en casa. Me dedico a eso toda mi vida en cuerpo y alma; la literatura me persigue y el medio ambiente también", argumenta Adón.

Y es que la naturaleza y su intensidad, a veces hostil, es una parte muy importante en todos los libros de la poeta y narradora, como en este poemario donde aparece incluso como un elemento que mide el estado de ánimo.

"La naturaleza me ha interesado y motivado mucho -explica-. Me especialicé en Derecho medioambiental y lo que quería en ese momento era salir a la naturaleza, que es lo contrario a la interiorización, pero ya cuando me decidí por la literatura y empecé a traducir, me metí en un mundo interior en el que también llevo a la naturaleza", sostiene la autora,

También los animales y el perro como figura sustantiva corren por estas páginas. "El perro es una devoción para mí -reconoce la autora-, como la devoción que tenía Virgina Woolf con sus perros, los quería mucho e incluso y curiosamente tenía una relación de dependencia; a veces, le decía a su marido que se sentía observada y vigilada por ellos".

Unas dependencias que corren por este bello e intenso libro en el que un poema habla de las "Ligaduras" y de la mujer como cuidadora: "El afán de cuidar. Lo irremediable de cuidar/En el tiempo de cada mujer que se apresura./Que no descansa, que lo hace todo./Ahogándose en sí misma./Que se levanta cuando los otros se agitan en su espacio /y enflaquece cuando los otros dejan de comer...".

"En el tema de la mujer como cuidadora -precisa- volvemos a la dependencia porque no solo depende el que está siendo cuidado; sino el cuidador, se establece una relación muy interesante, el que de la caricia, el que cuida, también empieza a ser dependiente y esa relación parasitaría siempre me ha parecido muy interesante", añade.

También la poeta que se desnuda aquí habla de las mujeres que deciden que no quieren ser madres y lo defiende firmemente. "No queremos ser madres./La ausencia de un heredero/que deje borrones./Seguir siempre hijas...", dice.

"Hace muchos años una compañera, que sabía que no quería tener hijos, me preguntó qué quién me iba a cuidar cuándo fuera vieja, y qué quién iba a estar en mi cumpleaños...y esa crueldad para las mujeres que no tenemos hijos sigue existiendo y es un estigma, y es ridículo claro, los hijos no te garantizan nada...", asevera.

Una verdad que adquiere verdad literaria porque Adón escribe sin disfraz de las dependencias familiares que persiguen a todos los seres humanos, incluso más allá de la muerte de los padres o de los hijos.