Pilar Jurado llevará los estatutos de la SGAE consensuados con Cisac a la próxima asamblea

La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, convocará una nueva asamblea general extraordinaria de socios para volver a intentar, por cuarta ocasión, que se aprueben unos nuevos Estatutos de la entidad, que esta vez consensuará con la organización internacional de gestión de derechos de autor, Cisac.

Así lo ha anunciado Pilar Jurado en una entrevista con Efe en la que ha expresado su confianza en conseguir aprobar los estatutos, necesarios para adaptarse a la nueva normativa, "muy prontito" después de que la asamblea general de socios de la entidad los rechazara el pasado 24 de junio al no llegar al 66,6 % de votos requeridos y quedarse en casi un 63 %.

Desde el 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que el Ministerio de Cultura apercibió a la entidad por sus "incumplimientos legales" y pidió su intervención judicial, algo que rechazó la Audiencia Nacional pero que ha recurrido el Gobierno.

Jurado ha asegurado que contaba con los votos suficientes para haber podido aprobar los estatutos "pero hubo algunas presiones y gente que tenía que venir a votar y tenía delegaciones (de voto) no pudo venir a ejercerlas por esta presión y al final el resultado fue el que fue".

Aunque no hay fecha para esta próxima asamblea general extraordinaria, Jurado ya se ha reunido con la Cisac para consensuar los estatutos: "son conscientes de que estamos en el camino correcto y lamentan que por tan poquito no hayamos podido pasar este escalón", ha explicado la presidenta, que ha asegurado que esta organización internacional, que les ha expulsado temporalmente por sus "prácticas de conducta y gestión", le ha expresado todo su apoyo.

"De momento estamos tanteando cuándo deberíamos hacerlo ya que como hay mucha gente implicada hay que estudiarlo", ha dicho la presidenta sobre la convocatoria de esta asamblea extraordinaria.

Además, Jurado había aprobado por reglamento todos los asuntos relativos a los estatutos por lo que, a pesar de no haber logrado los dos tercios, están aprobadas "las medidas que nos permiten estar en plena legalidad con lo aprobado por el Gobierno".

Sobre los autores que han pedido abandonar la SGAE, Jurado no ha querido dar cifras ni nombres. Ha asegurado que "son unos cuantos, pero bastante menos de los que se ha dicho", retiradas que no serían efectivas hasta final de año.

"Hasta el 31 de diciembre no se puede decir quienes son las verdaderas bajas por lo que me parece feo dar ahora nombres que sé a ciencia cierta que dentro de unos meses no van a ser baja", ha garantizado.

Jurado ha criticado que entidades de gestión como DAMA aprovechen la situación "para conseguir socios" y ha recordado: "SGAE es la que tiene el sistema para hacer la recaudación y ellos dependen en gran medida de nosotros".

Y ha advertido de que "aquellos autores que cometieran el absurdo de irse a una entidad de esas tendrían que pagar una doble imposición administrativa, la de SGAE y la de otra entidad".

Respecto al Ministerio de Cultura, la presidenta de la SGAE ha recalcado que tiene "tendida su mano a todos". "No tengo ganas de guerras ni historias extrañas. Pero también comprendo que es complicado para el Gobierno y no puedes pedir que el ministro esté tan en el día a día, porque también tienen una situación complicada y supongo que también están peleando por ella", ha indicado.

La presidenta seguirá "una hoja de ruta que acaba con que SGAE esté en el lugar que le corresponde y limpia de todas estas situaciones tan desagradables". Por eso apela "a la responsabilidad de todos" ya que "alguno se ha pasado en la frenada y hay que recoger velas".

Ante la negativa de las multinacionales discográficas de la SGAE en participar en una mesa de diálogo ha confiado en que recapaciten: "espero que vean que esta es la casa de todos los que gestionan derechos de autor y que estamos obligados a entendernos".