Pilar Urbano: La libertad de expresión no está protegida en España

La escritora y periodista Pilar Urbano ha denunciado hoy que "la libertad de expresión no está protegida en España, está amordazada" y que "se les ha puesto un candado a los periodistas".

Urbano, que ha firmado hoy ejemplares de su libro "La pieza 25", sobre el caso Noos, en la 53 Fira del Llibre de València, ha opinado que "hay autocensura para conservar el puesto de trabajo, pero también hay unas directrices; los medios están empresarialmente politizados", según una nota de la organización.

De hecho, la periodista cree que "la dependencia de los medios de comunicación respecto a empresas y bancos crea un auténtico nazismo informativo" que "afecta a la libertad de información; es la mayor tiranía".

Otro ejemplo de esa falta de libertad de expresión que ha criticado es el caso del rap, "considerado un género menor" pero que "está diciendo verdades como puños, por eso está habiendo castigos", como las condenas a Valtonyc y a Pablo Hasel.

Urbano cree que aún existen "agujeros negros" en la democracia española, entre ellos: el terrorismo del GAL y de ETA, "la corrupción política en connivencia con la financiera y empresarial", "la corrupción judicial" y "el golpe de gobierno del 23F".

"Pero los agujeros negros son negros; hay otros muchos que no conocemos", ha afirmado.

Respecto al casoo Noos, objeto de su último trabajo, la autora ha considerado que constituye "el charco último que provoca la abdicación del rey".

"Como ciudadana, me pareció una reacción saludable, no de rabia, no de venganza, sino de exigirle a una institución como la Corona, que no se elige sino que viene dada, ejemplaridad", ha afirmado. "La justicia es igual para todos los iguales, pero no todos somos iguales", ha lamentado Urbano.