Pingüinos 2019 espera superar los 30.000 moteros en enero en Valladolid

La concentración invernal de motos Pingüinos 2019, que se celebrará en Valladolid del 10 al 13 de enero de 2019, espera superar los 30.000 inscritos en su trigésimo sexta edición, en la que actuarán Tequila y la Orquesta Mondragón, y que llega con novedades como una carpa para conciertos.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el portavoz de Turismoto, José Manuel Navas, han presentado hoy en Madrid las novedades de esta nueva edición de Pingüinos 2019, que, un año más, pondrá en marcha la campaña humanitaria "Operación Kilo de Alimentos".

"El objetivo está claro: hay que superar los 30.000 inscritos. Solamente tenemos que esperar que el tiempo nos acompañe. Que haga mucho frío, porque si no, no sería Pingüinos, pero que no nos llueva ni nos nieve mucho", ha comentado el alcalde de Valladolid sobre las previsiones de participación de esta edición.

Puente ha reconocido que esta concentración motera ya es una "seña de identidad" de la ciudad, y que se trata de una de las tres grandes citas turísticas de Valladolid, junto a la Semana Santa y su Semana Internacional de Cine (Seminci).

El alcalde ha bromeado con que espera que algún año le entreguen un premio Pingüinos de Oro, aunque tendrá que esperar, porque en esta edición los galardones han recaído en el campeón del mundo de Moto3, el madrileño Jorge Martín; el campeón del mundo de "freestyle", el albaceteño Maikel Melero, y el Circuito de Jerez.

La ministra de Turismo, nacida en Medina del Campo (Valladolid), también ha puesto en valor esta concentración, clave en la región, y ha agradecido al alcalde su labor para fomentar el turismo de la ciudad.

"El turismo en España es más que el sol y playa. Y Valladolid son muchas cosas: es patrimonio, cultura, cine, gastronomía, y sois vosotros, sois los Pingüinos, esos locos que con el frío, todos los años en enero, hacéis de Valladolid una ciudad calentita", ha apostillado sobre este evento cargado de novedades.

Entre ellas, Pingüinos creará una aplicación para móviles con toda la información que estará disponible a partir del 15 de diciembre y se hará una falla nocturna el sábado 12 a las 23:30 horas para homenajear a las localidades y parajes que han sido sede de la concentración.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que la concentración tiene "toda la colaboración" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo de la agrupación de tráfico de la región, para que la cita "sea segura y no se vea empañada por ningún incidente o accidente".

Además, la Dirección General de Tráfico instalará una carpa con el objetivo de "crear un espacio atractivo para la información y la concienciación a los motoristas" sobre las consecuencias de conductas de riesgo en la conducción.