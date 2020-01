Placebo, nuevo cabeza de cartel del Festival Cruïlla 2020 en Barcelona

La banda británica de rock alternativo Placebo se ha incorporado al cartel del Festival Cruïlla 2020, que se celebrará el próximo verano en Barcelona, sumándose a Gwen Stefani, Rag'Bone Man, Of Monsters and Men, Resident, Txarango, Kase.0 o Seeed entre otros.

El festival, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio, contará en esta edición con la presencia de una de las bandas de rock alternativo más reconocidas de los últimos 20 años, con 12 millones de álbumes vendidos hasta hoy por todo el mundo.

Con canciones tan conocidas como "Teenage Angst", "Without You I’m Nothing", "Nancy Boy" o "My Sweet Prince", Placebo lleva más de 20 años siendo uno de los grandes referentes del rock alternativo a nivel mundial, un hecho que celebraron con la extensa gira "20 Years of Placebo".

Placebo, que con su álbum debut de 1996 actuaba como una antítesis del Britpop incrustado en el panorama musical inglés de los años 90, inspiró desde sus inicios a una generación entera de bandas de rock y ahora, después de 7 álbumes de estudio y de haber conseguido el éxito mundial, encabezarán el cartel de esta edición del Cruïlla.