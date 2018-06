Plácido Domingo espera que el nuevo Gobierno piense "antes que nada" en España

El cantante español Plácido Domingo expresó hoy su esperanza en Berlín de que los miembros del nuevo gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez piensen "antes que nada" en España, que es "una gran nación" de la que dijo estar "muy orgulloso".

Los que estén a cargo del gobierno, "deben pensar en lo que es España, antes que nada", dijo el cantante a medios españoles, entre ellos Efe, antes de una presentación para la prensa del estreno de una nueva producción de "Macbeth", de Verdi, en la que él y la soprano rusa Anna Netrebko estarán en los papeles principales.

Afirmó sentirse "muy español" y aunque reconoció que "hay cantidad de regiones" y también hay independentistas, cuyas ideas dijo poder entender, subrayó que "es un país que se llama España".

"España es una gran nación y tiene partes muy diferentes, como en Alemania, pero es una gran nación de la que estoy muy orgulloso", repitió Domingo unos minutos más tarde ante el resto de la prensa que asistía a la presentación del evento.

Manifestó su confianza en que España "siga en el nivel que está mundialmente" y también en Europa y se mostró convencido de que los miembros del nuevo gobierno "tienen que seguir en esa línea".

Al mismo tiempo dijo esperar que "haya paz y tranquilidad" en España, uno de los países a su juicio "más difíciles políticamente hablando", y agrego que si además "se puede hacer algo más por la cultura, fantástico".

Preguntado por su opinión acerca del nuevo Ministerio de Cultura y su titular, Màxim Huerta, el cantante rehusó expresarse pero sí manifestó su extrañeza por el hecho de que con el Gobierno precedente la responsabilidad de Cultura estuviera compartida con las carteras de Educación y Deportes.

"A mí me extrañaba que fueran los tres, pero decía, hombre, yo no quiero ser político pero esos tres me vendrían a mí estupendos, si fuera joven, cultura, deporte y educación, sería fantástico, pero me parecía un poco demasiado", bromeó el artista.