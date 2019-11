PlayStation lanza un programa para buscar talento en España

La compañía Sony ha lanzado un programa, bajo el nombre PlayStation Talents, que se centrará en la búsqueda de estudios de desarrollo de videojuegos en España.

Esta iniciativa, cuya convocatoria se abre este martes, está dirigida a estudios independientes que quieran lanzar sus videojuegos en la principal consola de la compañía, la PS4.

Aquellos estudios interesados tendrán acceso a un espacio donde podrán trabajar durante diez meses, podrán acceder a kits de desarrollo y contarán con una campaña de marketing valorada en más de 100.000 euros.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre para todos aquellos interesados dentro de España. Cuando acabe el plazo, Sony España escogerá qué proyectos entran dentro del programa. La propia empresa también asesorará a los participantes, además de que los videojuegos resultantes de esta iniciativa se publicarán en PS4.

En el pasado, este plan ha dado luz a juegos como EFFIE, Deiland, Timothy Vs the Aliens, Flynn and Freckles y Submersed.

Además, el anuncio de esta idea coincide con el comienzo de las rebajas del Black Friday de la compañía, centradas en la gama PS4 y la realidad virtual, y apenas unas semanas después del último gran lanzamiento de la consola, Death Stranding.