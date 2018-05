Polaroids, el juicio y más secretos en la nueva temporada de "Por 13 razones"

Si el suicidio de Hannah Baker y un puñado de casetes centraron la primera temporada de la serie "Por 13 razones", el hilo conductor de los nuevos episodios será el juicio contra el instituto, el proceso de "cura y recuperación" de los protagonistas y una colección de misteriosas 'polaroids'.

Una de las líneas principales de la nueva temporada, que Netflix estrenará a nivel mundial el próximo 18 de mayo, será la historia de Jessica (Alisha Boe) y cómo se recupera de su violación, según contó su creador, Brian Yorkey, a un grupo de periodistas durante unas jornadas celebradas hace unas semanas en Roma.

"La manera en que los jóvenes procesan el trauma y el duelo no es algo a lo que solamos prestar atención y creo que es interesante", señaló Yorkey.

Poner la mirada en cuestiones espinosas seguirá siendo la seña de identidad de esta serie adolescente producida por la estrella del pop Selena Gómez y basada en la novela de Jay Asher, a pesar de la polémica creada en EE.UU, donde organizaciones de psicólogos denunciaron que podía incitar al suicidio.

Para cubrirse las espaldas, la segunda temporada irá precedida de un vídeo en el que se advierte al espectador de que si está atravesando situaciones similares a las que se abordan, quizá no les convenga verlo o en todo caso deban hacerlo acompañado por un adulto.

"Sabíamos que habría un debate, y era uno de los propósitos, pero la intensidad fue sorprendente", admite Yorkey, que pese a todo sigue creyendo positivo que haya una conversación donde antes no la había. "Para mi, hablar las cosas es siempre mejor que no hacerlo", sostiene.

Cuando leyó el libro, el guionista y autor del musical "Casi normales", ganador de tres premios Tony y que dispara contra otro tabú, la enfermedad mental, se retrotrajo a su propia experiencia en el instituto.

"Yo nunca fui un acosador, y tampoco una víctima, era más bien el chico que lo presencia todo pero no habla cuando debe hacerlo", lamenta. Esta idea del silencio cómplice y de cómo pequeñas acciones aparentemente inofensivas pueden tener un impacto inesperado orbita tanto en el libro como en la serie.

En la nueva temporada, el instituto Liberty High será llevado a juicio por los padres de la víctima. Hannah (Katherine Langford) seguirá apareciendo, pero su lugar como narradora será ocupado por "otros".

"Para cada casete hay otro lado de la misma historia, otra persona y otra visión; quizá hay cosas que Hannah dejó fuera", apunta Yorkey.

A la vez, aparecerán "una serie de amenazantes polaroids" que llevarán a Clay (Dylan Minnette) y a sus compañeros a descubrir "un secreto nauseabundo" y una conspiración para ocultarlo.

Yorkey explica su afición por lo 'retro' en las ganas de incitar la curiosidad de los jóvenes: "Me gustaría que las casetes o las polaroids les llevaran a preguntarse cómo era la vida antes". Además, añade, "hay algo en los viejos medios, táctiles, físicos, que marca la diferencia con respecto a lo digital".

Además de poner de moda los casetes, "Por 13 razones" ha causado sensación con su banda sonora, una combinación de clásicos de los 80, postpunk e indie moderno con la que han buscado tender puentes musicales entre generaciones.

"Habrá gente joven no conozca a The Cure y mayores que descubran a Future Islands o Beach House", señala Yorkey. En la nueva temporada, apunta, seguirán con esa idea, y habrá más punk, avanza, con bandas como The Buzzcocks.

Además, aparecerán nuevos personajes. Anne Winters dará vida a una estudiante llamada Chloe, la nueva capitana de las animadoras; Bryce Cass interpretará a Cyrus, un chico problemático que se convierte en inesperado símbolo de los acosados; y Samantha Logan será Nina, una "estrella de la pista con un secreto".