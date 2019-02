Política y fútbol, en una semana tranquila para la televisión

Pocas novedades esta semana en televisión, en la que la política liderará la parrilla con una entrevista nocturna el lunes a Pablo Casado en La 1, y en la que brillará el deporte rey con los dos partidos de semifinales de la Copa del Rey el miércoles, duelo Real Madrid-Barcelona, y el jueves, Valencia-Betis.

Después de emitir el pasado 18 de febrero la primera entrevista a Pedro Sánchez desde que anunciara la convocatoria de elecciones generales, Carlos Franganillo llevará al plató de la segunda edición del Telediario de La 1 de RTVE al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

La cita será el lunes 25 de febrero a partir de las 21:30 horas, y podrá seguirse, además de en el informativo presentado por Franganillo en La 1, en el Canal 24 horas, Radio 5 y RTVE.es, así como a través de Twitter y Youtube.

El miércoles, la primera cadena del ente público televisará el Clásico de la Copa del Rey, la semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona (21:00 horas), y un día después, a la misma hora, será el turno de la otra semifinal de la competición, que enfrentará a Valencia y Betis.

Calma chicha en el resto de la programación de TVE, que el domingo 3 de marzo llevará a La 2 el regreso del mítico programa "Saber vivir" (12:00 horas).

El viernes, La 1 seguirá buscando "La mejor canción jamás cantada", esta vez repasando los hitos musicales de los años 2000, con Natalia Lacunza (OT), Rosa López, Vicky Larraz, Dani Fernández, Manel Navarro, Las Supremas de Móstoles, Lucrecia, Marta Sango, Belén Aguilera y Nil Moliner como invitados.

Telecinco tampoco presenta novedades esta semana, que iniciará el lunes "Got Talent España" con una nueva emisión en la que actuará frente a los jueces ‘El Cejas’, uno de los "instagramers" adolescentes más conocidos. También irán a plató un DJ, un hombre capaz de hacer operaciones matemáticas más rápido que una calculadora y un mago que adivina los números de la lotería.

Ese mismo día, en Cuatro a las 22:45 horas, el programa de reportajes "La vida con Samanta" indagará en conductas adictivas en relación a los teléfonos móviles: casi ocho millones de españoles se consideran enganchados a su "smartphone", por lo que la periodista Samanta Villar se pondrá a prueba y hará el ejercicio de quedarse una semana sin él.

También el lunes, "El Hormiguero 3.0" abrirá sus puertas a Carmen Machi para hablar sobre "El jardín de los cerezos", la obra que representa en el teatro Valle-Inclán de Madrid. El martes será el actor francés Jean Reno quien visite a Pablo Motos, que continuará el miércoles con la periodista Mamen Mendizábal, y el jueves con la visita de la cantante Mónica Naranjo para celebrar los 25 años de su carrera.

Cosmo dedicará la sobremesa del domingo día 3 a la saga cinéfila "Step Up", protagonizada por una joven pareja de actores, Channing Tatum y Jenna Dewan. A las 15:30 se emitirá la primera parte de la serie, "Step Up. Bailando", y a continuación la segunda, "Step Up 2: The Streets".

Marisa Montiel