Pop, rock, electrónica y gastronomía estarán en el Fauna Primavera en Chile

La neozelandesa Lorde y los estadounidenses MGMT, Death Cab For Cutie y Deerhunter encabezan el cartel del Festival Fauna Primavera 2018 que se celebrará en Santiago el próximo 10 de noviembre, y que también contará con destacados Dj internacionales y la cocina de grandes chefs.

Además de la apuesta pop indie que caracteriza al festival, la octava edición del evento incluirá a referentes de la música electrónica como el alemán Paul Kalkbrenner y la rusa Nina Kraviz, encargados de cerrar la fiesta que tendrá lugar en el Espacio Broadway de la capital chilena.

En total, los asistentes podrán disfrutar de 12 horas de música ininterrumpida y distribuida en cuatro escenarios, en una apuesta por el entretenimiento que contará con una amplia oferta gastronómica.

Para ello, según avanzaron desde la organización, las instalaciones dispondrán de una amplia zona habilitada para disfrutar de las creaciones de los maestros cocineros Gerson Céspedes y Benjamín Nast, quienes estarán disponibles para interactuar con el público que lo desee.

En cuanto a las actuaciones más esperadas, uno de los platos fuertes de la noche será Lorde, una de las grandes exponentes del pop actual, cuya canción "Royals" acumula 758 millones de reproducciones en la plataforma digital Youtube.

Otro de los grupos que cerrará la noche en uno de los escenario principales es MGMT, con su pop psicodélico y éxitos mundiales como "Kids".

También encabezan el cártel Death Cab For Cutie, quienes se presentan en Chile por primera vez, con una apuesta que indaga en la mezcla entre el pop y el rock con toques indies, y que expondrán a través de la presentación de su nuevo disco, "Thank You For Today".

La banda estadounidense Deerhunter es otra de las perlas del festival, con el pop ensoñador y ruidoso que les ha encumbrado como una de las formaciones más vanguardistas de la actualidad acumulando a su vez una buena masa de fieles seguidores.

La legendaria banda de hardcore At The Drive-In atronará el espacio Broadway con sus afiladas guitarras, mientras que los también héroes noventeros del indie Built to Spill saldrán a demostrar que aún les queda mecha para cautivar a la juventud actual.

La escena electrónica estará representada por Kalkbrenner y Kraviz, ambos referentes internacionales de renombre con años de experiencia a sus espaldas.

El alemán presentará su nuevo trabajo "Parts Of Life", en el que el techno y el minimal sirven al artista para volver a sus orígenes y recorrer los ritmos que lo lanzaron al estrellato hace ya más de 10 años.

Mientras que Kraviz viene a Chile a reivindicar su proyección como una estrella emergente, tarea a la que se ha consagrado en el último año y para la cual publicó recientemente una sesión en vivo a los pies de la Torre Eiffel en París (Francia), junto con los productores de Cercle.

Cabe destacar la presencia de la cantante argentina Nathy Peluso, con su mezcla de sonidos urbanos, RnB y soul, así como la heroína local Javiera Mena y su electropop.

A ellos se sumarán Rubio, el proyecto en solitario de la cantautora chilena Fran Straube, y el electrofunk del californiano Egyptian Lover, entre otros.