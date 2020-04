Post Malone y Chris Hemsworth te traen el ocio del viernes

El concierto homenaje a Nirvana que va a ofrecer uno de los grupos musicales del momento, Post Malone, y el estreno en Netflix de lo último de Chris Hemsworth son algunos de los muchos planes de ocio que te ofrece este viernes sin salir de casa.

-- La música en "streaming" no para con la llegada del fin de semana.

Una de las citas musicales más destacadas de este viernes es la del músico Post Malone, gran estrella de las nuevas generaciones, que a partir de las 00.00 horas dará desde su casa y a través de su canal de Youtube un concierto en homenaje a Nirvana, su grupo favorito, con el fin de recaudar donaciones para la crisis del coronavirus.

Además, dentro de los especiales "In My Room" auspiciados por The Rolling Stones y la marca fabricante de guitarras Gibson, habrá una actuación con Joan Jett como protagonista a partir de las 21:00 horas.

Será una jornada con mucha música vía "streaming". En el plano internacional, por ejemplo, la de los británicos Biffy Clyro (Facebook, 19:00 horas) y los estadounidenses Grateful Dead (02:30 horas de la madrugada del viernes al sábado en Youtube).

En español, Leon Impala, el dúo del que forma parte la actriz Diana Palazón, tiene una cita a las 19:00 horas en Instagram.

Las #InnerSessions que emite el canal de Innercia Spain en Instagram ofrecerán a las 20:00 horas el concierto de Mara Barros, cuya voz está unida desde hace años a la de Joaquín Sabina como corista oficial de sus conciertos.

Y solo media hora después, Coque Malla interpretará a través de su canal oficial en la misma plataforma versiones de los Beatles y de los Rolling Stones.

-- Cine de acción con un Chris Hemsworth mercenario y un estreno español: "Pullman".

Netflix estrena hoy el thriller "Tyler Rake" que convierte a Chris Hemsworth en un intrépido mercenario que recibe el encargo de rescatar al hijo secuestrado de un capo de la mafia que se encuentra en prisión.

Los hermanos Russo, directores de las dos últimas entregas de "Los Vengadores", son los responsables del guión y la producción mientras que detrás de la cámara se sitúa Sam Hargrave, coordinador de dobles de acción de las películas de los Vengadores que debuta en la dirección con este largometraje rodado en la India y Tailandia.

Otra película que llega hoy a las plataformas es "Pullman", que algunos definen como la "The Florida Project" balear, una película de Toni Bestard que ha adelantado su estreno previsto en cines a Filmin y que relata el viaje de iniciación y amistad de dos niños, Daren y Nadia, que residen en los edificios Pullman de Palma, un antiguo hotel de lujo reconvertido en bloque de pisos colmena.

-- "Defending Jacob" llega a Apple TV+.

Apple TV+ estrena este viernes "Defending Jacob", una miniserie protagonizada por Chris Evans basada en la novela homónima que sigue la historia del asistente de fiscal Andy Barber, quien, ante un caso de asesinato, ve cómo todas las pruebas conducen a su propio hijo.

Dividido entre su deber como fiscal y el amor por su hijo, Barber deberá intentar resolver el crimen de un niño de 14 años compañero de clase de su hijo.

-- Cuéntame un cuento.

El equipo de Alianza Editorial leerá el cuento "La agencia", del libro de Sarah Hall "Madame Zero y la hermosa indiferencia".

Hall, considerada una de las mejores novelistas jóvenes del Reino Unido, reúne en este volumen unos relatos perturbadores y profundamente eróticos. Será a las 18.00 horas desde su cuenta de Instagram @alianzaeditorial.

-- Títeres para toda la familia.

El Centro Dramático Nacional (CDN) ofrece este viernes "Nube a nube", un espectáculo de títeres para toda la familia de Periferia Teatro que estuvo en el Teatro Valle Inclán el pasado mes de enero. Se puede seguir en Clan de RTVE.

-- Aprender de vinos y té.

Bajo la etiqueta #convinamiento, el sumiller murciano Pedro Martínez, prestigioso ganador del concurso Nariz de Oro, ofrece una cata de vinos con uva monastrell y da una clase magistral sobre las cepas prefiloxéricas con las que cuenta la DOP Jumilla y los vinos a partir de vides en pie franco, una joya enológica. Será tras el aplauso sanitario de las 20:00 horas en el canal de Facebook @vinosjumilla.

El txacolí gana en calidad y en bebedores, proceso que analiza en su cuenta de IGTV a partir de las 20:30 horas el periodista especializado Federico Oldenburg con la sumiller María José Huertas (Paco Roncero Restaurante) y Manu Calera (Bodega Virgen de Lorea), uno de sus mejores productores en Vizcaya.

El consumo de té también ha aumentado durante el confinamiento, pero si quiere aprender sobre su historia, beneficios, tipos y cómo prepararlos, la presidenta del Club del Té, Victoria Bisogno, ofrece este viernes un curso 'online' de tres horas para España, Argentina, Chile y Brasil a través de este enlace: Curso de introducción al té ONLINE en español.

-- Y para terminar el día, un poco de ejercicio.

Maria Aurell da clases de Live de GAP -rutina de glúteos, abdominales y piernas- y yoga, en distintos horarios, de forma altruista todos los días desde su cuenta de Instagram @mariayoga.fromhom.