El jurado falla hoy el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Un jurado presidido por la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, hará público hoy el fallo del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018 al que optan treinta y cuatro candidaturas de dieciséis nacionalidades.

El año pasado el galardón recayó en la pensadora británica Karen Armstrong, especializada en el estudio comparativo de las religiones, y antes lo recibieron, entre otros, la economista francesa Esther Duflo, el hispanista francés Joseph Pérez, la socióloga holandesa Saskia Sassen, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum o el psicólogo Howard Gardner, también estadounidense.

El Premio de Ciencias Sociales no recayó en ninguna mujer entre 1981 y 2006, cuando fue concedido a la ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson, y en las once ediciones posteriores fue concedido a cinco, las tres últimas de manera consecutiva.

Este será el sexto premio en fallarse en esta XXVIII edición de los galardones tras los concedidos a Martin Scorsese (Artes), Alma Guillermoprieto (Comunicación y Humanidades), Amref Health África (Cooperación Internacional), Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki (Deportes) y Fred Vargas (Letras).

Los ocho Premios Princesa de Asturias están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia acreditativa.