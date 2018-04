El ganador del Premio Rey de España de Televisión cree que hay que reforzar la investigación

El periodista de Costa Rica Alexánder Rivera González, ganador del Premio Rey de España en la modalidad de Televisión, considera que es necesario que los medios de comunicación refuercen los programas de investigación.

Rivera González recogerá mañana ese premio de manos del rey Felipe VI por "El país donde nunca es primavera", un reportaje sobre los efectos devastadores del huracán Matthew en Haití en 2016 y que fue emitido por Televisora de Costa Rica-Teletica Canal 7.

"No hay palabras para describir la pobreza en Haití. Es una realidad difícil de digerir", según el joven periodista, a quien le interesan las historias humanas: "detrás de cada rostro hay cien historias.

"Me gustaría ver más periodismo de soluciones, no sólo de exponer problemas", afirma Rivera, quien en su programa pretende no solo describir hechos, sino contar antecedentes y las consecuencias.

Haití es el país más pobre de América Latina y allí más del 60 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día y donde la mayoría de las escuelas son privadas, lo que dificulta el acceso a la instrucción por parte de los menores.

El reportaje llevó a que muchos costarricenses se conmovieran con el caso de los haitianos y empezaran a colaborar con entidades que buscan paliar la situación en el país, dijo Rivera.