Premios MIHH incentivan las filmaciones en Hollywood y alrededores

Veinticinco productores de televisión que filman sus historias en calles y locales de Hollywood y sus alrededores en Los Ángeles recibieron hoy un reconocimiento del concejal Mitch O'Farrell por retomar el estatus de "capital cinematográfica y del entretenimiento del mundo".

La premiación en la "Terraza del corazón de Hollywood" (1600 Street Vine) es parte de la iniciativa "The Made in Hollywood Honors ("Honor a lo hecho en Hollywood, MIHH por sus siglas en inglés), impulsada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-Aftra), el Fondo de Búsqueda de Mercados Secundarios para los Músicos de Filmes y el concejal O'Farrell, entre otros.

Entre los galardonados están Al Jean, productor ejecutivo de la serie de dibujos animados "The Simpsons"; David Swift, supervisor de producción de "Jay Leno's Garage"; Jess Rosenthal, productor ejecutivo de "This is US" y Tony Gannero, director de supervisión de "Bob's Burger".

Todas las producciones premiadas hoy por la urbe angelina están nominadas al premio "Emmy" de la Academia de Televisión, Artes y Ciencias.

O'Farrell, concejal angelino del distrito 13, que incluye Hollywood, expresó que cada producción rodada en las calles o edificaciones de su jurisdicción "deja una sensación de orgullo" cuando la gente ve su vecindario en pantalla.

"Los Ángeles es la capital creativa de EE.UU. La industria cinematográfica fue refinada y perfeccionada, en la época de oro, aquí", declaró a Efe O'Farrell sobre por qué es necesario el reconocimiento.

"Las producciones cinematográficas que (a su vez) producen empleos de clase media, las queremos aquí", indicó.

El concejal destacó que, para las historias visuales, Hollywood tiene "la infraestructura, el talento y hasta el clima".

Steve Dayan, secretario de finanzas del sindicato Teamsters Local 399, que representa a chóferes, directores de selección de talento y búsqueda de sitios para filmaciones, dijo a Efe que "el talento y la experiencia es tanta en los trabajadores de aquí, desde que llegan al trabajo, ya saben qué es lo que tienen que hacer".

"Trabajan sin supervisión", aseguró Dayan.

Dos actrices legendarias presentaron la ceremonia. Son ellas Diane Ladd, de 82 años, con crédito en 120 filmes que incluyen "Dr. Quinn: Medicine Woman" y "Grace Under Fire", y Renée Taylor, de 85 años, con diferentes roles en 88 películas como "Superman" y "The Nanny".

"Se me quiebra el corazón al saber que profesionales altamente entrenados de nuestra industria cinematográfica andan llenando formularios de desempleo, porque en Hollywood no hay suficientes producciones", manifestó a Efe Ladd.

"Es importante entregar reconocimientos a la producción de películas en Hollywood, porque hoy muchísimas producciones se hacen en Canadá. Que Dios los bendiga, pero queremos más trabajo en casa", declaró.

El "Distrito del entretenimiento" de Hollywood tiene una superficie de 31 millas cuadradas, en las que está enclavado el cerro con las icónicas letras blancas.

En la jurisdicción angelina se encuentran, además, el Paseo de la Fama de Hollywood y el teatro Dolby, la sala de ceremonia anual de los premios Oscar de la academia de cine.