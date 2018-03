Los Premios Max anuncian la creación del Premio Especial del Público

A partir de hoy el público podrá votar los espectáculos que sean candidatos a los Premios Max a través de una aplicación en red, que registrará las puntuaciones hasta el 29 de mayo, ha informado en una nota el comité organizador de los galardones españoles más importantes de las artes escénicas.

El anuncio de la creación del Premio Especial del Público de los Max, cuya XXI edición se fallará en una gala el próximo 18 de junio, se hace hoy en coincidencia con el Día Mundial del Teatro, según informa en su nota la Fundación SGAE, convocante de los galardones.

La organización ha desarrollado una aplicación móvil y "online", #VotaMax -en la página web de los Max, Android e IOS-, que permitirá al público puntuar de 1 a 5 cada uno de los 88 espectáculos candidatos en las categorías de teatro, danza, musical o lírico, de calle, revelación y para público infantil, juvenil o familiar.

"Sin el público no hay vida sobre las tablas. Trabajamos para hacer disfrutar al público y para reflexionar con él. Si no hay reciprocidad o una conversación de doble sentido, no tiene valor nuestro trabajo", señala en el comunicado Inés París, presidenta de la Fundación SGAE.

Además, entre todos los participantes se sortearán dos viajes para dos personas cada uno -que incluyen entrada, desplazamiento y alojamiento-, para acudir como público a la 21 edición de los Premios Max.

Este nuevo premio especial se suma al Premio Max de Honor, al Max Aficionado o de Carácter Social y a las 19 categorías a concurso y se hará público una vez finalicen los plazos de votación.

Según los datos del último Anuario de la SGAE, publicado el año pasado, durante 2016 acudieron 13,5 millones de espectadores a las 49.578 representaciones de artes escénicas que tuvieron lugar en 4.531 recintos de España.

Estos datos, comparados a los del año 2015, suponen 46.279 entradas vendidas menos, en 370 funciones menos, aunque en 135 recintos más.

En Madrid se vendieron el 33,8 % del total de entradas (4,6 millones), seguida de Cataluña, con un 18,4 % (2,5 millones), y Comunidad Valenciana, con un 11,1 % (1,5 millones).

La recaudación creció por tercer año consecutivo alcanzando 229,70 millones de euros (8,57 millones más que un año antes) y fue Madrid la que volvió a ser la comunidad autónoma con más recaudación, acumulando un 49,1 % del total (113,10 millones de euros).

Por disciplinas, el teatro, al igual que ocurría el año anterior, acumuló un 93,7 % del total de representaciones de artes escénicas durante 2016, que vio reducido el número de representaciones respecto a 2015 en un 0,7 %.

El caso de la danza, por el contrario, ésta perdió un 2 % de sus funciones respecto al ejercicio anterior (41 sesiones menos que en 2015), así como descendieron un 1,1 % el número de espectadores (cayendo hasta los 853.123 espectadores) y recaudó 8.221.063 euros, 149.773 euros menos que en 2015.