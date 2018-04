Los I Premios Quirino encumbran a "Ana y Bruno", la gran apuesta de México

Los primeros Premios Quirino, instituidos para promocionar a la industria iberoamericana de la animación, han proclamado esta noche en Tenerife como mejor largometraje del año a "Ana y Bruno", de Carlos Carrera, la producción mexicana más cara de la historia en este género.

"Ana y Bruno" es un largometraje que habla de la imaginación y los lazos familiares y que llegará a los cines el 31 de agosto.

De momento, esta noche se ha impuesto a trabajos de la talla de las españolas "Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas", de Enrique Gato y David Alonso, y "Deep", de Julio Soto; y la coproducción colombiano-uruguaya "El libro de Lila", de Marcela Rincón.

El productor de la película mexicana, Pablo Baksh, ha agradecido el reconocimiento a los organizadores y el jurado de los Quirino y ha bromeado con la necesidad de que se les ayude a promocionar la película para "poder recuperar la inversión".

"Creo que vivimos en un mundo en el que los impulsos de muerte son tremendos y animar significa dar vida, por lo que ojalá este tipo de encuentros se logre crear un mundo más lleno de vida y más animado", ha concluido Baksh.

El Premio Quirino a la mejor serie de animación ha sido para "El hombre más chiquito del mundo", una producción argentina dirigida por Juan Pablo Zaramella sobre un personaje de apenas quince centímetros de altura que vive en el mundo real y "sale adelante" en situaciones que para todo el mundo serían "muy fáciles" como coger un autobús, ir al cine e ir a comer a un restaurante.

En su caso, competía con la cuarta temporada de "Pocoyó", de Alex Hidalgo (España); la tercera entrega de "Cuentos de viejos", Marcelo Dematei y Carlos Smith (Colombia-España); y "Puerto de papel", de Alvaro Ceppi y Hugo Covarrubias (Chile-Brasil-Argentina-Colombia).

Durante su discurso, Juan Pablo Zaramella ha resaltado la aportación de todo el equipo que participó en la serie y ha manifestado que, para él, ha sido una "gran alegría" poder estar en los Premios Quirino, porque considera que el mejor premio y la mejor celebración ha sido poder intercambiar estos días experiencias con otros productoras de los dos lados del Atlántico.

Asimismo, el corto del español Alberto Vázquez titulado "Decorado" ha logrado el Quirino en la categoría de mejor cortometraje de animación, con una "fábula existencialista" en blanco y negro y protagonizada por animales antropomorfos.

En su caso, había otros dos candidatos al premio al mejor corto iberoamericano de animación del año: "Afterwork", de Luis Uson y Andres Aguilar (Ecuador-España-Perú), y "Cerulia", de Sofía Carrillo (México).

Alberto Vázquez ha dedicado su premio a su productores y a su equipo de animadores y ha dicho que recibir este reconocimiento no es tan importante como participar en foros de coproducción, negocio y conexión de culturas, por lo que ha deseado que punto de encuentro que suponen estos galardones "siga creciendo año tras año".

Los promotores de los Premios Quirino, José Luis Farías y José Iniesta, han señalado durante la ceremonia que en la industria iberoamericana "es mejor" si está unida y han destacado la importancia de compartir "la pasión de contar historias a través de la animación".

"Es necesaria una hermandad con la gran ambición de que la colaboración lleve a crear una nueva identidad poliédrica de la animación iberoamericana, llena de matices, con una voz unida y fuerte frente al mundo", ha señalado Farías.

Tanto Farías como Iniesta han subrayado que estos galardones premian a aquellos que han luchado para producir sus obras para poder poner así en valor el talento y generar lazos y redes entre empresas, países y profesionales de la información.

Asimismo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha clausurado la entrega de premios tras manifestar la "emoción y el sentimiento" que se ha vivido durante esta noche en la isla, que se ha convertido en la "capital iberoamericana de la animación" y en un punto de encuentro perfecto para "verse e intercambiar".

Los Premios Quirino también han reconocido las mejores obras otras seis categorías a mejor cortometraje de escuela de animación ("Tántalo", de Argentina), mejor animación de encargo ("Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra", de Chile), mejor obra innovadora ("The many pieces of Mr. Coo", de España), mejor desarrollo visual ("Here's the plan", España), mejor diseño de animación ("Caminho dos gigantes", de Brasil) y mejor diseño de sonido y música original ("Tadeo Jones 2", de España.

Los galardones, que han sido presentados por la actriz Noelia Noto y la productora brasileña Marta Machado, deben su nombre al director y creador del primer largometraje de animación de la historia, Quirino Cristiani, de origen ítalo-argentino, que en 1917 dirigió "El Apóstol", una producción para la que se necesitaron más de 58.000 dibujos hechos a mano.Cristina Magdaleno