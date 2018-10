Presentan el libro inédito de Saramago 'El cuaderno del año del Nobel'

"Saramago está jugando con nosotros porque no podía haber mejor forma para celebrar los veinte años de la concesión del Nobel que saber como vivió en 1998", ha señalado la editora de 'El cuaderno del año del Nobel', Pilar Reyes, durante la presentación del libro inédito del escritor luso.

La sede de la Fundación César Manrique (FCM) ha acogido este jueves el lanzamiento nacional de 'El cuaderno del año del Nobel', el diario escrito por José Saramago que recoge aspectos de su vida durante el año que le cambió la vida.

En el acto han estado presentes Pilar del Río, esposa de José Saramago y presidenta de la Fundación que lleva su nombre; Ricardo Viel, periodista y autor de 'Un país levantado en alegría'; Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara; y el director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, quienes han mantenido una conversación en torno a las obras presentadas.

"El cuaderno del año del Nobel' es una lectura milagrosa, un regalo, ya que podemos volver a leer de nuevo a José Saramago, quien traspasando su ausencia nos ha reglado un nuevo libro", ha manifestado el director de la FCM.

Este libro, que cierra el ciclo de los cuadernos escritos por el Nobel en Lanzarote entre los años 1993 y 1998, es fruto del hallazgo fortuito de Pilar de Río en el disco duro del viejo ordenador del escritor que se encuentra en 'A Casa', en Lanzarote.

Las páginas que componen este diario no salieron a la luz porque se quedaron ocultas en el Acer Pentium del escritor, ya que a raíz del Premio Nobel, Saramago se sumergió en una vorágine de acontecimientos que le quitaron tiempo y paciencia para revisar el texto.

En este sentido, Pilar del Río, ha señalado que "Saramago está retratado en este libro, también lo están sus trabajos, y los días locos del Nobel, y los posteriores, en los que José plantó más árboles que su abuelo que era agricultor, recorrió escuelas, iba y volvía de París en un mismo día, inauguraba puentes, bibliotecas o participaba en incontables actos".

La editora del libro ha contado como recibió la noticia de este hallazgo: "Estábamos preparando un nuevo libro para conmemorar los veinte años del Nobel, una compilación sobre escritos públicos de José, y Pilar estaba buscando un dato en el ordenador para esa compilación cuando encontró el archivo del cuaderno por casualidad". Y ha añadido, "Pilar me llamó con una voz entre sorprendida, eufórica e inquieta y me dijo: No me vas a creer, he encontrado algo que se nos escapó a todos, el cuaderno de Lanzarote del año del Nobel", ha comentado la editora.

Según Gómez Aguilera, en este libro "brilla muchísimo el pensamiento político-social", al respecto ha matizado que recoge críticas a Cavaco Silva, manifiesta la distancia del autor con el patriotismo portugués y los regionalismos, pone en cuestión a la sociedad de consumo encarnada en los supermercados, la iglesia aparece sometida a examen o se matiza de manera sonora el pensamiento único neoliberalista".

En esta misma línea se ha expresado la editora del libro ya que, a su juicio, "en comparación con los cuadernos anteriores en este hay menos cotidianeidad y más reflexión tanto literaria como política".

En Taro de Tahíche, la sede de la FCM, también se ha presentado 'Un país levantado en alegría", obra del periodista brasileño, también asesor de Comunicación de la Fundación Saramago, Ricardo Viel, con prólogo del autor nicaragüense Sergio Ramírez.

Viel recoge en esta publicación la historia de los días que precedieron al escritor tras la concesión del Nobel, así como del eco que esto supuso a nivel internacional, desde la entrega de condecoraciones y títulos, pasando por su asistencia a adaptaciones teatrales de sus obras o la apertura y cierre de congresos y ferias del libro.

'El cuaderno del año del Nobel' y 'Un país levantado en alegría' son, en palabras de Fernando Gómez Aguilera, "dos publicaciones unidas en el contexto del veinte aniversario desde que se le concediera el Nobel a un escritor extraordinario que merece que su voz siga sonando en todos nosotros y en las generaciones futuras".