Presidente de la Academia: "El cine iberoamericano necesita ser escuchado"

John Bailey, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood, dijo hoy a Efe, tras el anuncio de las nominaciones de los Premios Platino, que "el cine iberoamericano está alcanzando una voz mucho más fuerte que necesita ser escuchada".

"Sé que es la quinta edición de estos premios. No los conocía mucho antes, pero está claro que el cine iberoamericano está alcanzando una voz mucho más fuerte que necesita ser escuchada", manifestó Bailey, que recogió una estatuilla de los Platino destinada a la Academia como reconocimiento institucional.

"Incluso en los medios de comunicación estadounidenses se está prestando gran atención a las obras latinoamericanas, como acabamos de comprobar con 'Una mujer fantástica', ganadora del Óscar a la mejor película extranjera y hoy nominada en nueve categorías", señaló el directivo.

Bailey, director de fotografía de profesión, recordó en su discurso que en sus inicios trabajó en la cinta "Noches de bulevar" (1979), una cinta de culto para el público latino, y que su última producción fue "How to Be a Latin Lover" (2017), dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, que será el presentador de los Premios Platino el 29 de abril en Riviera Maya (México).

Bajo el mandato de la anterior presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, la institución anunció hace dos años una serie de cambios con el objetivo de duplicar entre sus miembros el número de mujeres y personas de diversas razas para el año 2020.

Bailey, presidente desde agosto del año pasado, asegura que ese logro sigue siendo primordial para el organismo.

"La Academia está realmente comprometida con el objetivo de aumentar la diversidad de sus integrantes, queremos abrirnos a las etnias y las razas que han sido poco reconocidas", manifestó Bailey.

"Estar hoy aquí era una oportunidad perfecta para dirigirme a la audiencia iberoamericana y al mundo del cine en general para decirles que somos conscientes del problema y que queremos lograr esa representación. Queremos honrar sus vidas en el cine", añadió desde la misma sala donde se celebraron los Óscar por primera vez en 1929.

Bailey dijo que es muy consciente del peso y la calidad de la cinematografía iberoamericana y señaló que de los 92 países que postularon sus trabajos para el Óscar a la mejor película extranjera, más de 20 procedían de Iberoamérica.

El presidente de la institución subrayó la importancia de la labor que llevan a cabo los "gobernadores" de cada rama de la Academia, quienes tienen la misión de seguir aumentando la diversidad en cada uno de esos departamentos.

Por ejemplo, el año pasado se dio la bienvenida a 774 nuevos miembros procedentes de 57 países, una cifra récord de invitados, superando los 683 de 2016.

De ese número, el 39 por ciento son mujeres y el 30 por ciento son de raza negra.

"Tenemos un gobernador Gregory Nava (de la rama de guionistas), que hace una gran labor prestando atención a cineastas latinos de EEUU y del resto del mundo. Queremos que eso mismo ocurra en el resto de ramas de la Academia", señaló Bailey, quien recordó que estuvo recientemente en Madrid para ver a su compañero de profesión José Luis Alcaine, nuevo miembro de la Academia.

Otra reciente incorporación fue la del director de fotografía mexicano Ernesto Pardo.

"Siempre buscamos a cineastas distintivos. Esto es solo la punta del iceberg. Necesitamos encontrar muchos más", finalizó.

Antonio Martín Guirado