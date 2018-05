El Primavera Sound vuelve a adueñarse del Fòrum con Javiera Mena y Maria Arnal

El Primavera Sound se ha adueñado un año más del Parc del Fòrum de Barcelona en una jornada gratuita que se ha abierto esta tarde con dos propuestas muy diferentes protagonizadas por mujeres: el electropop atrevido de la chilena Javiera Mena y el elogio a la memoria histórica de Maria Arnal.

Con "Intuición", un corte altamente bailable de su nuevo álbum "Espejos", Javiera Mena ha conquistado a los centenares de personas que se han agrupado frente al escenario del Fòrum, en el que ha sido el concierto más destacado de todos los que han precedido a la actuación de Belle and Sebastian, el grupo con más nombre del cartel del día de hoy.

Mena ha mezclado futurismo y ritmos latinos en su ecléctica apuesta musical y ha sorprendido al público con coreografías irreverentes, espadas láser y bailarinas haciendo acrobacias.

Con un electropop plano y rozando la ordinariez en algunas de sus letras, Javiera Mena ha roto esquemas y ha enloquecido a sus más fervientes seguidores.

Alejado de los escenarios principales se ha producido todo un ejercicio de memoria y poesía intimista, con la voz de Maria Arnal y la guitarra de Marcel Bagés.

En el escenario del Auditorio del Fòrum y sin más iluminación que una pantalla de colores saturados, el espectáculo ha recuperado la memoria de los represaliados republicanos y ha sido toda una crítica a la situación política actual.

"45 cerebros y un corazón", canción que da título a su nuevo álbum, ha sido el primer tema que han tocado en el concierto. "Queríamos hablar sobre este silencio sobre el que se ha construido nuestra socialdemocracia", ha dicho Arnal, que ha interpelado al público en cada uno de los temas.

La intérprete ha explicado que esta canción se inspira en el hallazgo de 45 cuerpos de represaliados republicanos en una fosa común de la Guerra Civil en Burgos y ha hecho una apuesta abierta por romper el silencio.

La guitarra de Marcel Bagés, a pesar de contar con el apoyo de pedales y amplificadores, no ha sido suficiente para acometer los temas más valientes y potentes del dúo y para acompañar la voz sin paliativos de Maria Arnal.

Por ello, el productor de su último disco, David Soler, ha subido al escenario como segundo guitarrista y juntos han emprendido un viaje hacia sus temas más desgarradores.

El clímax ha llegado con "Tú que vienes a rondarme" y "Canción total", y en esta segunda han logrado una comunión total con el público hipnotizado por la voz de Arnal y la luz estroboscópica proyectada sobre la solitaria pantalla que daba cuerpo a un escenario sobrio e íntimo.

El compromiso de Maria Arnal y Marcel Bagés con la memoria histórica ha ido más allá de los mensajes reivindicativos. En su repertorio han destacado las versiones musicalizadas de poetas y cantautores en catalán, como Vicent Andrés Estellés ("No he desitjat mai un cos com el teu") y Ovidi Montllor ("A la vida"), así como una canción dedicada a la miliciana republicana Marina Ginestà, protagonista de una de las fotografías más icónicas de la Guerra Civil.

La diversidad ha sido la nota dominante entre los asistentes a esta primera jornada y el público que ha ido a cada uno de los conciertos ha respondido a perfiles diferentes: mientras que los espectadores han cantado cada una de las canciones de Maria Arnal con entusiasmo, al público de Javiera Mena le importaban menos las letras y estaba más preocupado por bailar.

