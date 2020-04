Promotores musicales reclaman fecha para vuelta de conciertos con pleno aforo

Los promotores musicales han considerado que el plan de desescalada del Gobierno deja fuera "prácticamente a la totalidad de la música en directo" y han exigido con urgencia una fecha para el retorno de los conciertos con aforo completo que les permita apelar a una causa de fuerza mayor.

"Lo que espera ahora mismo todo el sector es una fecha que marque hasta cuándo no se van a poder hacer conciertos y festivales para que así, con esa situación de fuerza mayor, podamos empezar a trabajar, poner un punto de salida a cancelaciones y aplazamientos y comunicarlo al público", han explicado a Efe desde la Asociación de Promotores Musicales (APM).

El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó ayer que dentro de las cuatro etapas de su protocolo de desconfinamiento, podrían volver a celebrarse espectáculos en la fase 1 en salas con menos de 30 personas y un tercio del aforo, así como al aire libre con menos de 200 personas y siempre sentados.

En la fase 2, se mantendría el tope de un tercio de la capacidad del aforo, pero subirían en espacios cerrados hasta un máximo de 50 personas y a 400 en eventos al aire libre si el público está sentado.

A partir de las fase 3 llegarían a la mitad del aforo del recinto, con menos de 80 personas en salas y con menos de 800 personas en el exterior, todas sentadas, cuotas que para la mayoría del sector no cubrirían ni los costes de producción de los eventos ya organizados.

"Necesitamos que se aplique la fuerza mayor hasta que la actividad no vuelva a la normalidad. Eso debería ir ligado a poder aplicar un ERTE por ejemplo, porque con estos porcentajes del Gobierno es insostenible, tanto para promotores como para salas de conciertos", ha sostenido Albert Salmerón, presidente de APM.

Para Tito Ramoneda, vicepresidente de APM, "estas medidas no solucionan nada y añaden confusión e inseguridad jurídica y laboral a todas las empresas" del directo, ya que no les cubre ante posibles cancelaciones o convocatorias de ERTE en unos meses en los que su facturación está siendo "igual a cero".

"A mí no me sirve que me digan que puedo hacer un concierto de Manuel Carrasco el 16 de junio en el Palau Sant Jordi a un tercio de la capacidad, porque no puedo decirle a las 14.000 personas que ahora mismo tienen entradas que voy a hacer un sorteo o al artista que tiene que hacer tres shows", ha justificado.

En ese sentido, han señalado a otros países europeos que ya han puesto una fecha al retorno de conciertos normales y han subrayado que su interés pasa en todo caso "por actuar con plena seguridad para espectadores, equipo y artistas, sin forzar la máquina más allá de lo recomendable desde el punto de vista sanitario".