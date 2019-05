El Puerto Rico Comic Con convertirá a la isla en centro del entretenimiento

La edición número 17 del Puerto Rico Comic Con convertirá desde este viernes y durante el fin de semana a la isla en centro del entretenimiento del Caribe con la presencia de artistas internacionales y locales de este género literario.

La organización del evento informó a través de un comunicado que la cita se celebra en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan.

El comunicado destaca que el evento sigue elevando su propuesta de valor para los seguidores de este género con una agenda que incluye la participación de artistas y profesionales de la industria, tanto a nivel internacional como local.

"La propuesta de valor de entretenimiento para este año es la más variada y completa que hemos tenido, fortaleciendo así el evento como uno de calibre mundial", dijo Ricardo Carrión, productor ejecutivo de Puerto Rico Comic Con.

Carrión aseguró además que, al igual que en ediciones anteriores, Puerto Rico Comic Con expondrá novedades de diversas ramas del mundo del entretenimiento, incluyendo el cine, series de televisión, cómics, videojuegos, animación y arte.

El evento también es una importante plataforma promocional y profesional para los artistas independientes y creadores de contenido puertorriqueños, según el comunicado.

"Complacer nuestros fans es prioridad, por lo que el evento de este año integrará nuevas dimensiones, todas pensadas para brindarles a los 'geeks' de todas las edades una experiencia como ninguna otra", recalcó Carrión.

Entre los invitados especiales del Puerto Rico Comic Con 2019 figuran el actor Robin Lord Taylor, mejor conocido como El Pingüino en la serie de televisión "Gotham", que forma parte de la franquicia Batman.

La actriz Zazie Beetz, quien protagonizó el rol de Domino en la última entrega de la franquicia, Deadpool 2 y próximamente participará en la película "Joker", también estará en San Juan.

La lista incluye a John DiMaggio, actor de voz en series de televisión como "Futurama" y "Adventure Time", y a Dan Parent, de los cómics "Archie".

Las autoras del género de literatura "Young Adult", Becky Albertalli ("Simon vs. the Homo Sapiens Agenda") y Kendare Blake ("Three Dark Crowns"), tomarán parte en la cita por videoconferencia.

Además de aprovechar la oportunidad de conocer e interactuar con sus celebridades favoritas, los seguidores del evento podrán disfrutar de conferencias, charlas, talleres, un torneo de juegos de carta de estrategia, lo último en videojuegos, música y proyección de películas, entre otros.

Desde 2002, Puerto Rico Comic Con se ha destacado como el principal evento de entretenimiento en la región.

El evento se celebra entre los días 17 y 19 mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan.