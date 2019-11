El viaje de El Puma desde las garras de la muerte hasta su vuelta a México

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" regresó este martes a México para presentar su nuevo disco, "Agradecido", tras pasar en 2017 por un doble trasplante de pulmón y un proceso de recuperación que fue, según dijo, "como experimentar la muerte".

El intérprete explicó a un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, los pormenores de su recuperación para la vida y para la música, ahora que ya está inmerso en la gira de presentación de su último trabajo, un espectáculo que afronta "como si fuera el primero" y que llegará a México en febrero próximo.

La emoción del músico venezolano se explica mejor entendiendo el calvario por el que pasó debido a la fibrosis pulmonar incurable que sufría antes de someterse al doble trasplante de pulmón.

"Yo utilizaba como veinte litros de oxígeno para bañarme. Te conviertes en un niño de tres años. No puedes lavarte los dientes, no puedes bañarte, no puedes vestirte. No tienes fuerza. No puedes caminar. Tenía un cable de oxígeno muy largo para moverme por casa", confesó.

El Puma reconoció que en esta gira, que empezó en mayo, está descubriendo de nuevo "cosas que daba por sentadas".

Antes, se lamentó, "era como un monólogo musical: aquí estoy, vine, canté y me fui".

"Ahora quiero disfrutar a la gente. Quiero compartir. En el primer 'show' que hice en Miami no me di cuenta de que estaba en el escenario y llevaba dos horas y media, casi tres, porque estaba disfrutando muchísimo de la gente", reveló.

Para poder sonreír de nuevo encima de las tablas, Rodríguez tuvo que "empezar de cero, como quien aprende a gatear", e incluso pensó que no iba a volver a cantar porque, según le decían los médicos, el regreso a los escenarios tras pasar por una cirugía de esa magnitud a sus 76 años "es un caso único".

"Después del proceso, hubo un cambio trascendental en mi espíritu y mi forma de ver la vida. Entendí que hay dos días con los cuales uno no puede contar: el día de ayer y el de mañana. Solo queda el hoy. Por eso estoy viviendo intensamente cada momento de mi vida", celebró.

El álbum "Agradecido" era un proyecto de versiones que El Puma ya tenía en mente antes de operarse, porque quería "hacer un disco acústico de canciones conocidas", aunque, una vez recuperado, decidió incluir tres temas originales, entre ellos el "single" homónimo al disco.

"Me senté con la compositora Érika Ender, que es una mujer maravillosa, de palabras mayores, durante cuatro horas y le conté mi vida. No era fácil reducirla a tres minutos, pero lo logró. La canción 'Agradecido' era textualmente lo que me pasó. Cada línea roza mi espíritu y mi alma", manifestó.

Sin embargo, ese tema no sonará por el momento en Venezuela, país natal del cantante, que no actuará allí hasta que ese "régimen perverso, diabólico y demoníaco no caiga".

"(Esos políticos) son mejores que David Copperfield. Cómo en 20 años desaparecen una fortuna y destruyen un país. Bolívar, en 20 años, con un ejército descalzo, libertó cinco naciones. Estos acabaron con Venezuela en 20 años", se quejó.

Todas las vivencias de El Puma podrían aparecer en el futuro en alguna serie de televisión, aunque el artista no quiso poner un plazo.

"Hay que esperar que pase lo de Luis Miguel", bromeó, antes de revelar que ya tiene sesenta páginas escritas de unas memorias cuyo "capítulo final será este renacimiento".

En esa serie podría aparecer el mexicano Carlos Rivera, un cantante al que José Luis Rodríguez le tiene "mucha estima y mucha admiración".

"Es un muchacho que se enfiló hacia el romanticismo y el amor, y lo está reventando todo. Está llenando todo", reconoció El Puma.