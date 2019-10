El Purple propone "una vuelta a los orígenes" en su trigésimo primera edición

La XXXI edición del Festival Internacional Purple Weekend reunirá entre el 4 y 8 de diciembre en León a una veintena de bandas y una docena de DJ, con una "vuelta a los orígenes" y el Palacio de Exposiciones y el Petit Palais como nuevo escenario, ha anunciado este miércoles la portavoz del equipo de dirección artística, Eva López Campesino.

Peter Perret, Hoodoo Gurus, Carlton Jumel Smith, The Stems -con Dom Mariani- y The Jaybirds encabezan el cartel de un evento que, en palabras de López Campesino, "posee una identidad propia basada en la calidad, la especialización y la esencia púrpura".

López Campesino ha desgranado un programa que, a su juicio, es "un fantástico repóquer de ases de power-pop, soul, garaje y de british rhythm and blues" que "volverá a poner al Purple en la primera línea de la escena sixties europea".

"Tendremos a Perret, que es un icónico miembro de los legendarios The Only Ones", ha celebrado la portavoz del equipo de dirección artística sin olvidarse de los Hoodoo Gurus, "una de las bandas de rock and roll más consistentes que ha producido Australia".

Asimismo, ha recordado que The Jaybirds, "una de las bandas más queridas por el Purple Weekend", cumplen 30 años sobre los escenarios.

Y todo ello aderezado por el soul del neoyorquino Carlton Jumel Smith, la portuguesa Marta Ren y los barceloneses Los Retrovisores.

"El revival mod estará representado por los Cyanide Pills y The Tranzmitors, mientras que The Blank Tapes acercará la escena psicodélica californiana en el Musac", según ha precisado.

The Loons harán un homenaje al desaparecido Roky Erikson, fundador de los 13th Floor Elevators, mientras que los franceses Les Grys Grys presentarán su primer trabajo.

Daniel McGeever e Ian Kay aterrizarán con su "pop colorista" y Galileo 7 hará lo propio como miembro de bandas legendarias del underground británico desde los años 80.

Bifannah, Allrighters, The Thunderbeats y The Jack Cades completan un cartel que llevará asociado distintas actividades.

Entre ellas, la iniciativa 'The kids are All Right', que acercará al Espacio Vías cuentacuentos musicales y el concierto de Los Torontos para "disfrutar en familia" y "hacer cantera".

En el mismo espacio se podrá visitar la exposición 'Cooper. Un pequeño homenaje fotográfico' de Mary Wilson, una muestra a la que se unirán las del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) -'Escuchando colores, viendo sonidos. Un paseo psicodélico desde los años 60 hasta la actualidad'- y la de la Galería Ármaga -'Through My Eyes". Fotografías del Purple Weekend 1997' de Andrés Edo-.

El abono tiene un precio de 75 euros en venta anticipada y 80 en taquilla, mientras que las entradas sueltas van desde los 15 a los 32 euros.

"Hasta la fecha ya se han vendido 230", según han precisado desde una organización que espera superar los 9000 asistentes de la pasada edición.