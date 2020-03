QuedateEnCasa, 15 días de una etiqueta que se convierte en única realidad

#QuedateEnCasa: con este etiqueta el personal sanitario de los hospitales de la Comunidad de Madrid lanzó hace hoy quince días, el pasado 12 de marzo, un llamamiento para que toda la población se quedara en sus casas y evitara así propagar el brote de coronavirus.

"Te necesitamos", "es por el bien de todos", "no satures el sistema", "quédate en casa", con estas frases de alerta, profesionales de las distintas ramas de la sanidad lanzaron un vídeo en las redes sociales para pedir a todos colaboración. Ese mismo día se activaba en toda España la etiqueta #YoMeQuedoEnCasa siguiendo la iniciativa italiana #iorestoacasa un llamamiento en las redes sociales para concienciar a todos a no salir de sus casa por la epidemia. Así, la preocupación personal se transformaba en solidaridad y responsabilidad. El personal sanitario madrileño fue el primero en hacer este llamamiento con un vídeo en el que pedían a toda la población que no saliera de sus casas al ser lo más eficaz para evitar los contagios y evitar colapsar las urgencias hospitalarias. Son médicos, enfermeros, auxiliares, que trabajan en hospitales y centros de salud, con un mensaje claro: “Quedate en casa” para frenar la propagación del virus. Profesionales de la salud de todo el mundo llamaron a cumplir con el aislamiento social para frenar la pandemia, con vídeos utilizando la misma etiqueta, en sus respectivos idiomas. Pero también desde el pasado 12 de marzo las redes sociales se han convertido en el refugio diario para sobrevivir a la cuarentena. Bajo eslóganes como "Esto lo tenemos que hacer entre todos", "Te necesitamos", "Ayúdanos con esta situación", fueron muchos los músicos y artistas que convocaron por las redes sociales a sus seguidores con actuaciones y recitales ofrecidos al reclamo de #Quédateencasa. Con el cierre y anulación de toda actividad social y cultural, ésta se trasladó a las redes sociales. A través de esta misma etiqueta, son muchas las propuestas culturales y de todo tipo, desde música, cine, conciertos, visitas a museos, audiolibros, hasta exitosos encuentros deportivos, que se puede seguir en línea, sin salir de casa. Al igual que hicieran primero los famosos italianos, muchas de las celebridades españolas se unieron al lema iniciado en Italia para concienciar a sus seguidores de la necesidad de quedarse en casa. En Italia, con la campaña “Yo me quedo en casa” lanzada en las redes sociales por Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o Chiara Ferragni, animaban a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del coronavirus. Actores y músicos como Miguel Ángel Muñoz o Inma Cuesta, fueron de los primeros en lanzar este mensaje en España. Afirman, mediante esa etiquetaa, que permanecer en casa era fundamental, como medida de prevención ante el virus. Con #Quédateencasa, #Yomequedoencasa o #handwashing, posicionados a nivel internacional como Tendencias en las redes sociales, deportistas, políticos, actores, o empresarios, famosos y no famosos se sumaron a la iniciativa de concienciar a la población a través de este popular mensaje y sobre los riesgos que conlleva no poner en práctica la cuarentena o los consejos de higiene. Un ejemplo sobre esto último, fue la cantante Gloria Gaynor, quien en un divertido vídeo muestra cómo lavarse las manos. Entre otras iniciativas se han creado festivales en streaming, una modalidad impensable hasta antes de la crisis sanitaria. Alejandro Sanz y Juanes ya lo ofrecieron el domingo 15 de marzo, un concierto en directo en YouTube Live, en este caso con la etiqueta #LaGiraSeQuedaEnCasa Se sumaron otros internacionales como Sophie Ellis-Bextor o Jennifer Hudson y nacionales como Rozalén o Silvia Pérez Cruz, que también están ofreciendo conciertos gratuitos en directo por las redes sociales, dentro del #Yomequedoencasa Festival, que este fin de semana celebra su tercera edición, otro intento más para más llevaderas estas semanas de cuarentena.