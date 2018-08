"Queen", el explícito y esperado álbum de Nicki Minaj, la reina del rap

Después de cuatro años de silencio discográfico, Nicki Minaj ha vuelto con "Queen", un explícito y esperado disco en el que la rapera no escatima en colaboraciones -como Eminem o Ariana Grande- y con el que lanza un mensaje a través de sus diecinueve canciones: "Necesitan raperos como yo".

Ese verso del tema "Chun-Li" no es el único de "Queen" en el que Minaj (Puerto España, Trinidad y Tobago, 1982) proclama lo que industria, público y estudios vienen reconociendo desde su debut: que es una de las voces más destacadas del panorama musical actual, y una de las cantantes más influyentes del joven siglo.

No en vano la radio pública estadounidense NPR la ha incluido, en el puesto quince, en la lista de las doscientas mejores canciones de mujeres del siglo XXI -el estudio incluye personas no binarias- con "Super Bass", posicionándola como una de las artistas que trabajan por cambiar las formas de la "música popular" en esta centuria.

Mucho ha llovido desde aquel tema de su primer trabajo, de 2010, hasta ahora, cuando la rapera lanza su cuarto álbum, que, con diecinueve cortes, vuelve a hacer pleno en canciones "explícitas", ya sea por letras sexuales o palabrotas del puño y letra de la reina de la incorreción política.

"Al menos puedo decir que escribí cada rap que escupí", canta la trinitense en "Ganja Burns", el tema que abre el disco con otra declaración de intenciones: "Joder, sí, porque una Reina es lo que encarno".

Como "majestad" la tratan Eminem y Labrinth en "Majesty", corte que barrunta la muerte de la "vieja escuela del hip-hop", y en el que Minaj recuerda que es ella quien tiene ahora "el dinero y el poder".

De sexo habla en "Barbie Dreams" o "Rich Sex" -con Lil Wayne-, de amor en la más melódica "Come see about me", y se atreve con el español en el estribillo de "Coco Chanel" cantando "Ellos quieren coco, y yo tampoco (...) Número uno, me llama Yoko", acompañada de Foxy Brown.

Con Ariana Grande, Minaj se reservó uno de los single de "Queen", "Bed". Publicado en YouTube el pasado 6 de julio, ya acumula más de 38 millones de reproducciones -en Spotify ya supera los cien millones- con el mensaje de encontrar, no una "habitación propia", sino una cama "con tu nombre en ella".

Future o The Weeknd también acompañan a Minaj en esta travesía en la que la cantante pasa de Barbie a reina a través de 66 minutos de música prometida en principio para el pasado mes de junio, pero que se ha tenido que posponer hasta agosto -aunque finalmente, se haya publicando el día 11, la cantante adelantó el estreno casi una semana-.

El ajetreo de fechas se debería a los problemas con los derechos de autor de "Sorry", tema de Tracy Chapman que Minaj pretendía incluir en "Queen" y finalmente no aparece en el álbum, aunque Funk Flex habría publicado la canción en YouTube.

Aunque la trinitense no obtuviese la respuesta deseada por parte de Chapman, sí lo está consiguiendo por parte de sus seguidores, a los que deleitará con una gira a partir de septiembre por Estados Unidos y en 2019 por Europa, en la que, según las fechas de su página web, España quedaría fuera.