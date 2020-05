La RFEC pide a Sanidad que se incluya la caza durante la Fase 1

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que rectifique e incluya esta actividad durante la Fase 1 de la desescalada, al considerar que está siendo marginada respecto a otras deportivas y de turismo activo y naturaleza que sí se han autorizado, lo que a su juicio supone un agravio comparativo.

"La exclusión no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública", explicó en un comunicado la RFEC, que ve una "incongruencia" que se permita el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas "y que no se permita la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual".

"Abrir la caza en la Fase I supondría aliviar los trámites administrativos actuales para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones", continúa el escrito, en el que opinan que su exclusión "no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, está favoreciendo que se perpetúen los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna".

Según la Federación, la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase I es negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza puedan restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, dijo su presidente, Ignacio Valle.

"Si el Ministerio de Sanidad no modifica su posicionamiento ni ofrece una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC estudiarán la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo", concluye la nota de prensa.