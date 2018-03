Rafael Gumucio cuestiona el poder de la masculinidad en "El galán imperfecto"

El escritor chileno Rafael Gumucio cuestiona, desde un punto de vista cómico, "la idea de que el sexo masculino es un ente de poder absoluto" en su última novela, "El galán imperfecto", en la que relata las reflexiones y delirios de un hombre que se somete a una circuncisión.

"El heteropatriarcado es tanto o más perjudicial para los hombres que para las mujeres. En ciertos feminismos hay una fantasía de un falocentrismo que no tiene nada que ver con la experiencia de tener pene. Si el heteropatriarcado es tal y como lo describen, a mí, por lo menos, no me tocó vivirlo", ha señalado Gumucio en una rueda de prensa en Barcelona.

La novela, publicada por Penguin Random House, está protagonizada por Antonio, un chileno que se somete a una operación para tratar la fimosis, a escondidas de su novia, que está de viaje con sus amigas por el sudeste asiático, y bajo la constante presencia de una madre que quiere enterarse de todo y de un médico muy salido.

"Esta novela -ha explicado su autor- surgió porque me hice una circuncisión y un amigo mío con el que trabajo en una revista satírica de Chile me propuso escribir un artículo y yo no lo vi como nada impúdico, porque pienso que mi pene está bien y no me importa".

Gumucio se ha nutrido de las personas de su entorno para construir los personajes del libro, como la madre del protagonista, que el autor ha asegurado que se parece tanto a su madre que ésta se echó a llorar cuando leyó la novela.

"Antes tenía imaginación, pero hace tiempo que ya no tengo", ha comentado el escritor al respecto.

El protagonista de la novela comparte con el autor muchas cosas, además de la circuncisión, pues, al igual que Antonio, Gumucio también eligió practicar ballet durante su niñez y ha asegurado que sufrió mucho su "masculinidad poco asumida".

"Cuando era adolescente solo me juntaba con mujeres, porque los hombres se pegaban y hacían puras tonterías", ha destacado el escritor, para añadir que, de alguna manera, las reflexiones que propone en su novela "tienen que ver con una reivindicación de la inocencia antes del sexo", pues "la vida sexual es una tragedia".

"Este libro es una conciencia del cuerpo y de un personaje que a partir de una enfermedad tiene que replantearse todo, reconstruirse y volver a empezar. Es un personaje que por un caso clínico tiene que darse cuenta de que tiene un cuerpo y tiene que cuidarlo y eso es un drama muy contemporáneo", ha apuntado el autor.