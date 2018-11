Raffaela Carra vuelve con un disco de Navidad: "la Libertad es mi biblia"

La incombustible Raffaella Carra vuelve con un disco de canciones navideñas, que es lo único que le faltaba en su exitosa carrera de cantante y mujer de espectáculo, en la que siempre ha hecho lo que ha querido porque la libertad es su "Biblia".

Raffaela Carra habla con Efe por teléfono desde Milán, donde se encuentra para el lanzamiento hoy de su disco: solo ella puede admitir que, sinceramente, no quería hacerlo, porque, tras más de 50 años de carrera, puede decir y hacer "lo que le da la gana".

"Bueno no solo ahora, yo siempre he hecho lo que he querido. La libertad es mi Biblia. Se paga a veces, pero paciencia, así no tienes nada que reprocharte. Tú eliges. A veces me he equivocado, pero siempre he elegido yo. Me gusta dar las cartas, jugarme la vida y no estar allí como una linda muñequita quieta", explica.

Confiesa que realmente no quería hacer otro disco, pero que la discográfica le animó a hacer uno de canciones navideñas que no tenía y que al final se ha divertido mucho haciéndolo.

"A mí las promociones me desmadran", explica sin dejar de reír, aunque asegura que siente mucho no poder ir a España porque le habría encantado. "Es un dolor muy grande, pero no hay tiempo", explica.

Con su eterna melena rubia, ya alejada de la televisión, "La Carra" vuelve a colarse en la casa de sus fans en Navidad con canciones como "Happy Christmas" de John Lennon, pero adaptada a ritmo de vals, o la emotiva "Hallelujah" de Leonard Cohen cantada junto a dos sopranos, que "siempre me han gustado", especifica.

A sus 75 años, Raffaella Carra sigue siendo un volcán que cuenta, con la pasión de una principiante, todos los detalles de su nuevo disco y destaca entre sus inconfundibles carcajadas que hay un tema que quiso incluir a toda costa a pesar de que los discográficos la miraron "con los ojos abiertos de asombro": "La Marimorena".

Y sin dudarlo un momento entona al teléfono un contagioso "Ande, ande, ande, la Marinorena".

"Es un tema fantástico tradicional, andaluz, con rumba catalana... Es una de las canciones que más se me han quedado de España", dice y recuerda que se canta en las familias en torno a la mesa y por ello quiso con tanto ahínco que se incluyera en su disco, un álbum para escuchar en familia.

Así lo ha querido representar en el vídeo del único inédito del álbum, "Chi la ha detto", que también ha grabado en español con el título "Navidades han llegado" y en el que aparece una pareja homosexual.

Es la "total normalidad", señala al explicar que "en el vídeo aparecen los abuelos que esperan a la nieta, la chica que está con sus amigas... Todo esto es divino, y yo he querido que también hubiese una pareja homosexual".

"Y si alguien le molesta, está equivocado, yo no", afirma la también actriz, presentadora e "icono gay" por defender con fuerza la libertad de las personas.

Pero la divertida Carra se pone seria cuando se le pregunta qué quiere de regalo para Navidad: recuerda el drama de la violencia machista y pide que se acabe la violencia, al explicar que mucha de la culpa es del tono de las discusiones y peleas que, por ejemplo, se ven continuamente en todos los medios.

"Lo que veo yo en la televisión, en los programas de tertulias...se discute mucho. De la discusión se pasa a la violencia y la violencia es, sobre todo, contra las mujeres. Las mujeres lo estamos pagando muy caro. Es necesario acabar con estas discusiones. Porque luego nos matan", lamenta.

También referente del feminismo, la cantante asegura que no es necesario sentirse o no feminista, pero que ella "es como un martillo neumático" y que no parará nunca de defender la importancia de que "todo se divida al 50 por ciento entre hombre y mujeres".

"Dar buen ejemplo y dejarse de lecciones" es lo que importa en la vida, asegura esta trabajadora incansable.

Para ella, "el ejemplo cuenta y tiene valor" y recuerda: "las mujeres españolas cuando yo llegué se sintieron más fuertes porque allí yo regalé toda la energía que tenía, antes de confesar: "siempre he sido rompedora, pero no rompedora en lo malo, sino rompedora en positivo".

Cuando se le pregunta qué le queda ya por hacer, Rafaella Carra vuelve a soltar otra de sus carcajadas y se despide: "Solo desearos a todos Feliz Navidad. Ciao".

Cristina Cabrejas