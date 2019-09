"Rambo", "Downton Abbey" y "Ad Astra", cintas para todos los gustos en EE.UU.

La cartelera estadounidense trae este fin de semana novedades para todos los gustos, desde el cine de acción de "Rambo: Last Blood" al drama de aroma clásico de "Downton Abbey" pasando por la reflexión intimista desde el espacio de "Ad Astra".

Sylvester Stallone se mete una vez más en la piel de John Rambo en "Rambo: Last Blood", quinta entrega de la saga y que en esta ocasión presenta un elenco muy hispano con actores como Adriana Barraza, Yvette Monreal, Paz Vega, Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mencheta.

Dirigida por Adrian Grunberg, esta cinta muestra a un Rambo envejecido, agotado y consumido por los demonios personales pero que debe emprender un nuevo desafío: enfrentarse en México a unos sanguinarios criminales.

La exitosa y aclamada serie británica "Downton Abbey" da el salto a la gran pantalla con una película dirigida por Michael Engler, escrita por Julian Fellowes (creador de esta producción televisiva) y en donde regresan actores de su elenco original como Maggie Smith, Hugh Bonneville o Michelle Dockery, entre otros.

Ambientada en 1927, esta cinta continúa la historia de la adinerada y poderosa familia Crawley, quienes reciben en su castillo a unos invitados muy especiales: los reyes de Inglaterra, Jorge V, y su consorte, María de Teck.

Brad Pitt, que está viviendo un gran 2019 gracias a su papel en "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, sigue con su buena racha en "Ad Astra", drama espacial dirigido por James Gray y en donde el actor estadounidense se rodea de un elenco en el que también aparecen Ruth Negga, Liv Tyler, Tommy Lee Jones y Donald Sutherland.

En "Ad Astra", que se presentó en el pasado Festival de Venecia, Pitt interpreta a un astronauta que viaja a los confines del sistema solar para buscar a su padre (Tommy Lee Jones), que lleva años desaparecido en el espacio exterior en una misión que está poniendo en peligro a toda la especie humana.

Además, los seguidores del género documental también contarán con alicientes para ir este fin de semana a los cines estadounidenses gracias a los lanzamientos de "Diego Maradona", de Asif Kapadia; y "Where's My Roy Cohn?", de Matt Tyrnauer.