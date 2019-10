El pintor español Ramón Rivas Nieto, premiado por American Arts Awards

El pintor español Ramón Rivas Nieto compartió con el australiano Peter Powell el primer premio en la categoría de Futurismo de los galardones American Arts Awards seleccionados por 25 galerías y museos de Estados Unidos.

Rivas, nacido en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, fue premiado por su obra "Experiential Cubes and Jars", un trabajo con varios medios sobre una tela de 195 x 195 centímetros.

Cada año American Arts Awards selecciona en abril a los 25 mejores museos y galerías del país, y en septiembre y octubre anuncia los premios para 300 artistas de todo el mundo en 50 categorías.

El artista castellano-manchego define su estilo como "pinceladas que tratan de establecer equilibrio e igualdad entre lo débil y lo fuerte".

Los protagonistas son los materiales, que, "aunque son testigos mudos de sus experiencias y de las vividas junto a las personas, cobran voz en las obras en las que participan".

El "rivismo" es "un modo especial de expresar formas, elementos, historias, figuras, composiciones, etc., en un escenario construido, -preferentemente-, por unas pinceladas que no corresponden a materia pictórica, sino que, en cada una de ellas, aparecen experiencias vividas por materiales, materia orgánica e inorgánica, dispositivos, elementos, expresiones matemáticas, físicas, informáticas, energéticas, etc., que llenan molecularmente el espacio del cuadro", cuenta el autor de sí mismo.

La obra premiada es parte de una serie de "pinceladas experienciales" que Rivas describe como "miles de experiencias y conceptos que cargan la obra de un significado y de una energía especial que tratan de provocar recuerdos, vivencias, sentimientos, asociaciones, inquietud, misterio, emoción, sorpresa, alegría".

El contenido se expresa en medios y soportes diversos que incluyen lienzo, madera, acero, hierro, aluminio, tela, papel, piedra, plásticos y vídeos entre otros.