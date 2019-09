Raoul Vázquez: "Ahora tengo más amor propio y respeto hacia mí como artista"

El exparticipante de "Operación Triunfo 2017" Raoul Vázquez desembarca este sábado en un Coca Cola Music Experience gigantesco, rodeado de estrellas como Liam Payne, Anne Marie, Clean Bandit y Lola Índigo, dispuesto a demostrar que las largas esperas, cuando se trata de música, a veces merecen la pena.

"Ahora tengo más amor propio y más respeto hacia a mí como artista", destaca en una charla con Efe este joven barcelonés, el último de "OT 2017" en lanzar su carta de presentación como artista fuera de la Academia.

Fue a principios de este verano cuando Vázquez (Montgat, 1997) sorprendió con "Estaré ahí", una catarsis emocional hecha canción que él compuso íntegramente y que llegó acompañada de un videoclip en "plano secuencia real" que amplificaba el desgarrado contenido.

"La música es una terapia para mí y esta canción es un desahogo. En la vida normal también soy así de emocional. No me cuesta expresar lo que siento y creo que se debe hacer para no quedarte nunca con nada dentro", razona.

En este caso, Vázquez se vacía personalmente ante la cuestión de la infidelidad desde los versos iniciales: "No me importa con quién vayas a dormir ahora / Sé que el día de mañana, aunque cueste, estaré ahí".

"Hay algo que nunca paso por alto y es que alguien no tenga sentimiento de culpa. Con esa gente no puedes ir a ningún lugar, porque no dan opción a que las cosas cambien", reflexiona.

La "ansiedad" de la letra queda ilustrada además por una coreografía que él ejecuta en difícil sincronía con las luces y colores del videoclip dirigido por Javi Giner, del que hicieron hasta once tomas íntegras y más de treinta intentos.

"En el panorama más internacional soy muy fan de Beyoncé, porque siento que los frutos que obtienes vienen del trabajo y el esfuerzo, del ensayo", afirma sobre un afán de perfección que ha querido plasmar en su primer tema en solitario.

Antes, este también fan de Sia y de Sam Smith colaboró en la composición e interpretación a dúo de "Tus monstruos", otra bella y desgarrada balada creada por su "íntima amiga" Belén Aguilera.

"He superado muchos monstruos a lo largo de mi vida. Sigo teniendo miedo a los tiburones, pero perdí el de juzgarme a mí mismo en el escenario y hacer las cosas pensando en si van a gustar", señala respecto a sus demonios.

Anticipa que su próximo sencillo, que ya tiene "encaminado", tendrá una pauta más rítmica y en esa lenta pero progresiva creación de contenido anuncia su intención firme de lanzar un disco.

"Voy a decir que sí, porque es el sueño de mi vida y va a pasar", afirma este músico que opina que, "si crees en algo, lo creas": "Por las noches siempre doy las gracias por las cosas que me han pasado y por las que todavía no me han pasado", apostilla.

Era mucho más joven cuando se fue a vivir a la localidad británica de Swansea junto a su familia persiguiendo el sueño de su hermano, el futbolista del Real Sporting de Gijón Álvaro Vázquez, y fue allí donde comenzó su pasión por la música con unas clases de canto que a sus padres les decía que en realidad eran de piano.

"Mi hermano para mí es un icono, una gran referencia, porque ha sido un luchador nato. Desde joven quería ser futbolista y mis padres le apoyaron siempre. Sobre todo no le dejaron que se tomara las cosas a la ligera, porque saben lo que cuesta todo", recuerda.

Él también se ha revelado como un luchador. El mediático beso con su excompañero Agoney como parte de la interpretación de "Manos vacías" en "OT" y en la posterior gira generó no pocos comentarios. "Era algo que se necesitaba y que se necesita, toda vez que siga habiendo agresiones homófobas; no me gusta que algo que iba hacia delante se eche para atrás y creo que eso está pasando", defiende.

También en sus redes sociales se ha mostrado muy comprometido en lo concerniente al maltrato animal. "Me toca el corazón. Mucha gente me dice que no me meta en fregaos, pero luego pienso que tengo una responsabilidad", concluye.