Ray Romano dice que "The Irishman" de Scorsese se estrenará a finales de 2019

El actor Ray Romano, conocido por la popular serie "Everybody Loves Raymond", dijo hoy que "The Irishman", el nuevo proyecto de Martin Scorsese, producido por Netflix, se estrenará a finales de 2019.

Netflix no confirmó la fecha de lanzamiento tras ser consultada por Efe al respecto.

Romano hizo esas declaraciones durante una jornada de atención a los medios, entre ellos Efe, en el rodaje de la serie "Get Shorty", en los estudios Paramount (Los Ángeles).

El actor encarna en "The Irishman" a Bill Bufalino, un abogado que trabaja para la mafia.

La cinta, cuyo rodaje concluyó el 5 de marzo, cuenta con un reparto de lujo en el que aparecen Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, entre otros.

Jane Rosenthal, productora de la cinta, dijo recientemente que se estrenaría en 2019, sin especificar en qué fecha. Se espera que el proceso de postproducción del filme sea muy extenso, ya que Scorsese está utilizando CGI (imágenes generadas por ordenador) para rejuvenecer a los actores.

Se trata de la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, mientras que para Pacino será su primer trabajo con el afamado director.

El filme cuenta con un guión de Steve Zaillian creado a partir de la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", que detalla la vida de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso sobre el que se especula que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

Scorsese y De Niro colaboraron previamente en "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Raging Bull" (1980), "The King of Comedy" (1982), "Goodfellas" (1990), "Cape Fear" (1991) y "Casino" (1995).

Asimismo, De Niro y Pacino han aparecido juntos en las películas "The Godfather: Part II" (1974), "Heat" (1995) y "Righteous Kill" (2008).

Por su parte, Pesci alcanzó la cima de su trayectoria de la mano de Scorsese en filmes como "Goodfellas" o "Casino", mientras que Keitel también brilló con el realizador en cintas como "Mean Streets" o "Taxi Driver".