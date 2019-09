El Real se convertirá en "templo" del dance con el espectáculo "Maestro"

Lo mismo que sucedió en el Teatro del Liceu en enero del año pasado, las puertas del Teatro Real se abrirán el próximo 14 de octubre para convertirse en un "templo" dance con el espectáculo "Maestro", en el que una orquesta sinfónica versionará 35 "temazos" de la música electrónica.

El espectáculo, creado y producido por Flaix Studio, incluye también a una banda, una soprano, varios solistas y el dj y productor madrileño David Penn, informó hoy en una nota la organización.

Penn, ganador de varios premios como mejor dj de música house, es el autor de "The night train", que firmó como Kadoc, y ha publicado sus trabajos con su propio sello, Urbana Recordings, y en los británicos Defected y Positiva.

En el Teatro Real, Penn estará acompañado del también dj y productor musical Toni Bass, con el que formó el dueto Deux, y la cantante belga Kate Ryan, "reina" del dance en los 90 con temas como "Desenchantée" o su versión de "Ella Elle L'a".

"Himnos" del dance como "Titanium", de David Getta, "The knight of the Jaguar", de dj Rolando, o "Children", de Robert Miles, serán interpretados por una orquesta de 60 músicos, dirigida por Marc Timón, mientras en escena se suceden proyecciones en 3D y efectos visuales que recorrerán los últimos 30 años de la historia de ese género.