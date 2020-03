Recetarios que no fallan para comer bien durante el confinamiento

Con la despensa y el frigorífico bien pertrechados y los bares y restaurantes cerrados -aunque muchos mantienen la opción de comida a domicilio- cocinar en casa durante el confinamiento no sólo evitará el desperdicio alimentario de lo comprado, sino que es una opción de entretenimiento en familia.

Los hay muy duchos en los fogones y otros que no saben ni freír un huevo, pero es el momento bien de intentar lucirse ante la familia bien de adentrarse en el mundo de la cocina, y para ello hay recetarios que no fallan, sencillos y para todos los gustos. Algunos de ellos los firman cocineros referentes, que nos acercan su cocina hogareña.

Conviene no olvidar que en caso de que no se disponga de un ingrediente, siempre se puede sustituir por otro que haya en casa o prescindir de él si no es fundamental en la receta. He aquí una recopilación hecha por EFE tras ponerlos en práctica.

- "1.080 recetas de cocina" (Alianza Editorial). Si Simone Ortega salva matrimonios y becarios de Erasmus desde 1972, su popular recetario -que compitió en ventas con la Biblia y El Quijote- es herramienta imprescindible durante esta cuarentena. Una cocina del día a día, con ingredientes asequibles y plasmada de forma muy didáctica, ya que las elaboró previamente una a una para ajustar hasta la perfección cantidades y puntos de cocción.

- "Andoni Luis Aduriz. Las recetas de mi casa" (Destino). Un infalible en el que el artífice de Mugaritz, con dos estrellas Michelin en Guipúzcoa, comparte su cocina familiar con información sobre la temporalidad de los productos, su tiempo de cocción y la cantidad recomendada por comensal. Son propuestas sencillas para el día a día, tan bien detalladas que es imposible fallar, desde las sopas de ajo con huevo a las lentejas a la castellana, pasando por una menestra de verdura, bonito encebollado, chipirones en su tinta o un pollo de pobre asado. El libro incluye una aplicación, para los más tecnológicos.

- "En la cocina de mi madre" (Ediciones B) Dani García no se lanzó directamente al nitrógeno líquido, sino que comenzó horneando unas magdalenas al limón con su madre, Isabel Reinaldo. Esa cocina de "los sabores de siempre", con las recetas divididas por estación, es la que recopila en este libro, que incluye consejos de Isabel para dar siempre en el clavo. Conejo en salsa, cazuela de fideos, mejillones tigre o tarta de manzana se completan con un apartado de tapas, para los que echan de menos las barras.

- "Joan Roca. Cocina madre" (Planeta Gastro). En Can Roca (Girona) comían de niños y siguen haciéndolo los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca (El Celler de Can Roca), de ahí que la tradición aprendida de Montserrat Fontané sea fuente de inspiración que recopila este libro. Explicaciones detalladas de procesos básicos (caldos, sofritos) para los más novatos, preceden un recetario popular y sabroso: calamares a la romana, croquetas varias, canelones, bacalao con pasas y huevo duro o torrijas.

- Karlos Arguiñano. Lleva años enseñándonos a cocinar desde el televisor y también con libros como "En familia", "La alegría de cocinar" o "Sabores de siempre" (Planeta). Cualquiera de ellos es bueno para comer "sano, rico y con fundamento".

- "Torres en la cocina" (Plaza & Janés). Los hermanos Javier y Sergio Torres recopilaron en varios volúmenes las recetas que ofrecían a diario en su programa de RTVE y hay para todos los gustos: berenjenas rellenas al cuscús, arroz de bacalao, ensaladilla rusa, cazón en adobo, brochetas de albóndigas de pollo o tarta de chocolate y naranja. Fáciles, resultonas y siempre salen.

- "La cocina sin bla, bla, bla" (Larousse). Doscientas recetas que se ven de un vistazo y se preparan en un pispás gracias a los pasos sencillos y que no incluyen largas y, para muchos, tediosas explicaciones. Desde pizza de chorizo a espaguetis a la boloñesa. Imposible fallar.

- "Cocina Zero Waste" (Oberon). Más que nunca evitar el desperdicio alimentario debe ser una consigna para todos. Sebastian Simon enseña cómo comprar, conservar y cocinar sin residuos, como un arroz thai con piña o un paté vegano.

- Recetarios de 'batch cooking'. Estar confinados no significar tener que dedicar buena parte de nuestro tiempo a la cocina, especialmente aquellos que no disfrutan mucho con la tarea. Libros como "Cocina en 2 horas para toda la semana", "Cocina light en dos horas para toda la semana" o "Cocina veggie en dos horas para toda la semana" (Planeta) o la versión del ex "MasterChef" Fabián León (Oberon) nos ayudan a planificar y dedicar lo imprescindible para comer bien durante unos días.

- Sacarle partido a la Thermomix. Uno de los artilugios de cocina más vendidos en los últimos años y a veces no siempre bien aprovechado. Se tenga el modelo que se tenga, es un buen momento para sacarle el máximo rendimiento con los múltiples recetarios publicados, el último "40 años innovando en recetas".

- Y un plus. Si le gusta la repostería y la panadería pero nunca ha tenido tiempo para dedicarle, "Bollería de siempre" (Libros Cúpula), de Rocío Arroyo, o "Toma pan y moja" (Oberón), de Silene Carvalho y Nuria Escarpa (propietarias de la panadería Amasa, en Madrid) pueden ser buenas obras para iniciarse.

Pilar Salas