Red Hot revive sus clásicos en un Lollapalooza Brasil de tinte reivindicativo

Red Hot Chili Peppers conquistó hoy al público del Lollapalooza Brasil con sus grandes éxitos en una primera jornada en la que varios artistas recordaron la figura de la concejala y activista Marielle Franco, asesinada a tiros la semana pasada en Río de Janeiro.

La banda californiana machacó (otra vez) sus clásicos desde el minuto uno para meterse en el bolsillo a las 100.000 personas que, según los organizadores, acudieron al primer día del festival, que se celebra, desde hoy y hasta el domingo, en el Autódromo de Interlagos de Sao Paulo.

Y lo consiguieron. El grupo, cuyos miembros ya empiezan a peinar canas, puso el automático y empezó con un trío de músicas que sobreviven al tiempo y al espacio: "Can't Stop", "Snow (Hey Oh)" y "Otherside".

A partir de ahí todo fue más fácil. El vocalista Anthony Kiedis continuó el recital con "Dark Necessities" y después vino la sorpresa de la noche con la versión del guitarrista Josh Klinghoffer de la canción "Menina Mulher da Pele Preta", del brasileño Jorge Ben Jor.

El público agradeció el gesto, aunque algunos dijeron desde la platea que Klinghoffer, que cometió algún error durante la noche, destrozó el tema del célebre compositor de Río, según pudo escuchar Efe.

A mitad del concierto bajaron de revoluciones y tocaron el mítico "Californication" a un ritmo un poco más parsimonioso del habitual.

También se escuchó "Hump de Bump" y para rematar con su ramillete de machacados éxitos, "By The Way".

Antes y con puntualidad británica, la sueca Zara Larsson, una de las voces femeninas del momento en el ámbito del pop internacional , apareció en otro de los escenarios con las pilas cargadas.

"¡Vamos a bailar!", gritó a la muchedumbre entregada poco después de comenzar.

La compositora abrió con "Never Forget You", uno de los temas de su álbum "So Good", siguió con "Sundown", aunque sin la presencia de Wizkid, y recomendó dejar todo lo negativo atrás con su "What The Say".

No faltaron tampoco "I Would Like", "Ain't My Fault", "Lush Life" o "This One's For You", la canción que, interpretada junto con David Guetta, fue la banda sonora de la Eurocopa de fútbol de Francia 2016.

El momento más emotivo fue cuando dedicó el tema "Symphony" a Marielle Franco, la concejala y activista de derechos humanos asesinada la pasada semana a tiros en Río de Janeiro, un suceso que conmocionó a todo Brasil y traspasó fronteras.

"Ella luchaba contra la violencia policial y por la justicia social. Quiero dedicarle esta música y quiero que todos canten a pleno pulmón", afirmó la artista.

Otros cantantes que se presentaron este viernes en Lollapalooza Brasil también lanzaron sus proclamas en memoria de Franco, que denunciaba frecuentemente los abusos policiales y criticó la reciente intervención federal en el área de seguridad de Río.

Ese fue el caso del rapero brasileño Rincon Sapiencia, quien repitió durante su concierto la frase "Marielle presente" y recordó el "alto índice de genocidio de negros y negras" que ocurre en las zonas periféricas de las ciudades brasileñas.

"Es un índice para ver que las cosas tienen que cambiar", clamó.

La banda brasileña de "indie" Vanguart también se acordó de la concejala carioca asesinada y su vocalista, Helio Flanders, señaló que "nunca podrán apagar un sol de esos".

Este viernes también fue el turno del prominente grupo neoyorquino LCD Soundsystem, que empezó su recital con "Daft Punk is playing in my house" y trajo a la capital paulista ese estilo entre electrónico y rock.

Previamente, la cantante brasileña Mallu Magalhaes calmó a las masas con su delicada samba rock.

Lollapalooza Brasil acogerá hasta el domingo más de 70 atracciones en la capital paulista, que por tres días rugirá con artistas de distintas corrientes, desde el rock hasta el rap, pasando por la música electrónica.

Pearl Jam, Imagine Dragons y el noruego Kygo serán los grandes cabezas de cartel de la jornada de este sábado.

