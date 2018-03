Red Hot, Pearl Jam y The Killers copan un Lollapalooza Brasil de rock y rap

Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam y The Killers son las grandes cabezas de cartel de un Lollapalooza Brasil que este año cuenta con más de 70 atracciones y una jornada adicional de espectáculos que completarán Imagine Dragons, Lana del Rey y Wiz Khalifa, entre otros.

La séptima edición brasileña de este festival creado en 1991 por el cantante de Jane's Addiction, Perry Farrell, se celebrará de viernes a domingo en el Autódromo de Interlagos, en Sao Paulo y en él desembarcarán artistas de distintas corrientes, entre el rock, el rap y la música electrónica.

Como ya ocurrió en 2013, cuando por entonces se realizaba en el Jockey Club de la capital paulista, Lollapalooza durará por tres jornadas y no dos como era lo habitual en los últimos años.

Para garantizarse el éxito, los organizadores han optado por ir sobre seguro y llamar a viejos conocidos para liderar la programación. Tanto es así que en la edición de 2013 ya coincidieron Pearl Jam y The Killers.

Antes de ellos, Red Hot Chili Peppers dejarán su impronta el viernes en el que será su segundo recital en Brasil en apenas seis meses tras su participación a finales de septiembre en el Rock in Río 2017.

La banda californiana, surgida en los años ochenta, estará casi obligada a tocar "Under the Bridge" y "Californication", dos de las muchas composiciones míticas de estos rockeros que marcaron a generaciones enteras.

Ese mismo día, también entrarán en escena el prominente grupo LCD SoundSystem, con su disco "American Dream", y la compositora y cantante sueca Zara Larsson, que ha conseguido en pocos años hacerse un hueco entre las voces femeninas del pop internacional.

Pearl Jam, que en la víspera ofreció un concierto de más de dos horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, desempolvará sus grandes éxitos de los noventa para hacer las delicias del público más nostálgico la noche del día 24.

Además de los estadounidenses de Seattle, Imagine Dragons, con el vocalista Dan Reynolds a la cabeza y su particular rock alternativo; y el noruego Kygo, que ha llevado sus creaciones de música electrónica por casi todos los rincones del mundo, ofrecerán su repertorio el sábado.

Por su parte, The Killers presentará su último trabajo, "Wonderful wonderful", lanzado en septiembre de 2017 y que supone el quinto álbum de estudio de la banda de Las Vegas tras un lustro en silencio.

Los liderados por el vocalista Brandon Flowers bajarán el telón al festival con temas como "The Man" y "Run for Cver", que si bien lograron situarse en las listas de éxitos de varios países, no han conseguido la repercusión que tuvieron "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" o "When You Were Young".

Les precederá Liam Galleguer, el ex cantante de Oasis y de la fracasada banda Beady Eye, quien hace pocos días, en el Lollapalooza Chile, protagonizó toda una espantada al marcharse en medio de su concierto tras interpretar las primeras canciones.

El menor de los hermanos Gallagher abandonó el escenario entre quejas por la mala calidad del sonido y nunca más volvió. Posteriormente, divulgó un comunicado en el que se justificó diciendo que tenía sinusitis y problemas en la garganta.

Casi en paralelo, pero en otro ambiente, aparecerá con su carácter pin up retro la neoyorquina Lana del Rey, que también participó en la edición chilena del Lollapalooza y adelantó su viaje a Brasil para disfrutar de las playas de Río antes de aterrizar en Sao Paulo.

Otra de las atracciones del domingo será el rapero Wiz Khalifa, cuyo tema "See You Again", que interpreta junto con Charlie Puth, está entre las canciones más escuchadas de la historia de Youtube, con cerca de 3.500 millones de reproducciones.

En el ámbito local, al menos 20 bandas brasileñas participarán en esta edición del festival, desde la samba rock de Mallu Magalhães hasta el DJ Alok, pasando por el soul de Liniker o el rap de Mano Brown.