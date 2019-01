Refugiados representados en diez idiomas conmueven al Santiago a Mil en Chile

Once refugiados, representados por actores que hablan en diez idiomas distintos, conmovieron al público del festival de teatro Santiago a Mil en la primera función en Chile de la obra "The New Colossus", conducida por el director y actor estadounidense ganador de un Oscar Tim Robbins.

Con una puesta en escena escasa, once actores originarios de distintas partes del mundo llenaron de presencia el escenario del Teatro Municipal de San Joaquín de la capital chilena con las historias reales de sus ancestros.

Una pantalla de fondo, con imágenes de refugiados que se van sucediendo, es el único decorado de esta función, que este sábado se presentó por primera en un teatro fuera de Los Ángeles (Estados Unidos).

Los gestos, las lágrimas y las miradas dirigidas al público son la base de esta obra reducida a pocas palabras, mezcladas en los idiomas de los personajes, que van desde el inglés al español, alemán, árabe, ruso y chino, entre otros.

En algunas partes, una pequeña pantalla traduce la historia de los personajes de aspecto muy distinto y con historias que se sitúan entre el año 1864 y la actualidad.

Alcanzar una vida mejor y dejar atrás la pobreza y la miseria es el hilo que une a los protagonistas que narran las historias de sus antepasados que huyeron de su país, en su gran mayoría, debido a una guerra.

"Esta obra se trata de un homenaje a la fuerza, la resistencia y la dignidad de los inmigrantes y refugiados que arriesgaron sus vidas para encontrar un futuro mejor", explicó Tim Robbins, el director y creador de la compañía teatral "The Actors' Gang", que conforma el elenco de actores.

Robbins, ganador de un premio Oscar por la película Río Místico (2003), también cargó contra "la retórica de los políticos (norteamericanos) en cuanto a la inmigración tiene una base en motivos cínicos que no tiene que ver con la realidad".

"The New Colossus" se presentó este sábado en Chile con un pase gratuito al que le seguirán dos más sin coste alguno en el mismo Teatro San Joaquín, tras los que habrá un coloquio con el director.

Esta obra dramática se estrenó en febrero de 2018 en Los Ángeles y la compañía ha establecido como costumbre mantener una conversación con el público para compartir historias personales al acabar cada función.

La obra comparte título con el soneto que escribió la poeta Emma Lazarus en 1883 para recaudar fondos para el pedestal de la Estatua de la Libertad, que se inauguró en 1886.

"Aunque la Estatua de la Libertad no fue concebida como un símbolo de la inmigración el poema de Lazarus reinventó el propósito de la estatua, convirtiéndola en una madre acogedora, un símbolo de esperanza para los marginados y oprimidos del mundo", según The Actors' Gang.

"The New Colossus" ha sido presentada en Chile en el marco del festival de teatro Santiago a Mil, que comenzó el 3 de enero y se extenderá hasta el 20 del mismo mes, con una gran variedad de funciones gratuitas y de pago por teatros de toda la capital chilena y obras callejeras.