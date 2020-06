Regalar conciertos o cómo la música busca reinventarse sin perder la calidad

Regalar conciertos y disfrutar así de actuaciones en vivo de manera privada y personalizada vía "streaming" es la última iniciativa del mundo de la música, que busca así adaptarse a la "nueva normalidad" que llegará tras la desescalada.

Detrás de esta iniciativa está La Teta, agencia impulsora de talento femenino artístico dirigida por la actriz y cantante Laya Martí, que se une así a proyectos para conciertos en autocines o emisión en continuo de pago desde salas profesionales con pocos asistentes, entre las nuevas fórmulas para la música en tiempos de coronavirus.

La industria de la música y el espectáculo "buscan reinventarse, ir hacia un entorno digital sin perder la calidad del directo", explica a Efe Martí."Con la era digital que estamos viviendo y a la que nos vamos a seguir dirigiendo en un futuro, esta alternativa de concierto es una nueva manera de entender la música en directo. E igual que en un directo, las personas van a sentir emociones fuertes porque de esta manera no solo escuchan sus canciones favoritas, sino que también interactúan con el artista, y eso es algo maravilloso", señala.

A Martí (Barcelona, 1983) -que debutó en el cine de la mano de Bigas Luna en "Yo soy la Juani" (2006), participó en "Los amantes pasajeros" (2013), de Pedro Almodóvar, y es cantante del grupo femenino de soul, Scarlets- se le ocurrió la idea de "Regala un concierto" a raíz de todos los conciertos que han surgido durante la cuarentena a través de Instagram.

"Surgió de manera muy orgánica -apunta-. Una noche tras acabar la sesión de conciertos por Instagram que hicimos desde La Teta, se me ocurrió que esto debería tener un feedback (valoración), algo con lo que saliéramos ganando todos. Porque si esto se convertía en una costumbre, los artistas no ganaban nada de dinero, estarían regalando arte. Así que de esta manera nació este proyecto, en el que todos ganáramos algo".

Los efectos del coronavirus han sido devastadores en el sector del directo, que tuvo un récord de facturación en 2019 con 382 millones de euros -según datos de la Asociación de Promotores Musicales-. Ahora, más del 95% de la programación de los próximos meses ha desaparecido y el futuro se presenta bastante incierto.

En ese contexto nace "Regala un concierto", que propone una experiencia "única y personalizada" en la que el artista no solo deleite al espectador con las canciones que él mismo elija, sino que da la oportunidad de interactuar con el público.

"Es algo bastante original que hasta ahora a nadie se le había ocurrido, el regalar de una manera tan cercana un cachito de cultura", apunta la actriz y cantante.

El usuario podrá adquirir o regalar este servicio accediendo a través de la página web de La Teta ( www.lateta.es/regalaunconcierto/ ). Una vez dentro, el público podrá seleccionar la artista o el estilo musical que prefiera, así como elegir entre el plan "Room Concert" (concierto online para 2 personas que dura aproximadamente media hora) o el plan "Festival" (permite hasta 20 invitados a la vez, y dura más de 40 minutos).Entre el elenco que participa en este proyecto (que, además, pretende dar voz a las mujeres) están la pianista Mélodie Gimard (telonera de Sara Baras), Brigitte Emaga y Rolita (ex concursantes de "La voz"), Musgö (finalista de "Got Talent"), Ahyvin Bruno (artista emergente que ha colaborado con el grupo La Sra. Tomasa ) o Clara Altarriba (protagonista del musical "Mamma Mia!").Para Martí la buena acogida que está teniendo este proyecto -que se puso en marcha hace dos semanas y del que ya se han contratado más de 30 conciertos- significa "un impulso y mucha fuerza" para seguir adelante con la iniciativa. "Esto no ha hecho nada más que empezar y seguirá subiendo", apunta.

"De todos los conciertos que se han hecho la gente se ha quedado flipando con el resultado. Una cosa que me daba mucho miedo antes de empezar era el tema del sonido. Pero como soy muy cuidadosa y le dedico muchas horas a que mi trabajo salga bien, pusimos un técnico de sonido que lo controlara y todo va estupendo, me siento muy tranquila", concluye.

Por Silvia García Herráez